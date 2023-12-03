市場押注明年3月減息機率增 美匯回軟

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾上周五發表演講時表示，市場對減息預期過於樂觀，但指有需要時隨時準備收緊政策，未來作出貨幣政策決定時將保持謹慎。其言論被市場視為「放鴿」，市場預期明年3月減息機會增加，美匯亦有所回軟。
鮑威爾指出，聯儲局面對兩種風險，包括過度加息令經濟放緩至超出必要的程度，以及加息不足夠控制通脹，現時兩種風險已變得更加平衡，利率處於「限制性區間」，似乎正在醞釀民眾希望出現的「軟着陸」，即使支出及產出增長放緩，物價壓力減弱，但就業市場仍保持強勁。
鮑威爾續稱，截至今年10月美國過去6個月核心通脹年增長率為2.5%，強調通脹水平仍遠高於聯儲局目標，現時宣布戰勝通脹還為時過早，聯邦公開市場委員會（FOMC）將會「保持政策限制性」，直到政策制定者確信通脹率將穩步回落至2%目標，亦會準備在適當時機進一步緊縮，判斷何時實施寬鬆政策仍是言之過早。
鮑威爾發言後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，市場預期聯儲局明年3月減息的機率升至63.4%，高於前一天的43%；5月減息的機率增至89.3%，前一天為76%。美匯指數上周五亦一度跌0.37%至103.115，收市報103.354，跌0.14%，中斷連升兩日的表現，一周計亦向下，累計已連跌3周。