施羅德設機制 助基金經理紓壓

施羅德投資北亞區行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀（Gopi Mirchandani）回覆本報時表示，他們已經提供機制應對職工需求，當中設有App在線上支援，冀助他們紓解精神壓力。同時在港辦事處組織更多互動空間，提升表現。

提供7天24小時諮詢服務

在幫助員工紓壓方面，麥尚儀指出，施羅德已經積極舉辦活動環節，令員工更好地了解自己的需要及如何達至良好的精神及身心靈健康。他們近期甚至在港因應精神健康出現怠倦問題所帶來的影響方面舉行公開小組討論。他們亦鼓勵主管經理，多點體會及同情遇到職場壓力的組內成員。她強調：「金融專業人員不能夠低估怠倦的潛在性，並且要注重充分休息及運動，甚至保持健康餐飲的重要性。」

因應市况艱難，提升員工的工作表現及動能及協助他們紓壓，麥尚儀稱，他們已在港透過組織更多職工社堂及活動，培養組內或跨組僱員積極建立更強的辦公室社群及韌性。他們又在港推出僱員支援及工作生活輔導計劃，在提供電子資源及評估工具之餘，亦提供具保密性並可7天24小時運作的面對面、電話或電郵諮詢服務。

推應用程式虛擬輔導

員工亦可使用環球僱員資源組Schroders Minds的貼身及數碼服務，在香港亦向員工推出移動程式「Intellect」，提供自我照護計劃及無限數的虛擬輔導環節。他們在亞太區不同辦事處，有專人指導員工在公司內享用相關服務及工具，以及建立已獲認證的自願精神健康急救員小組，聆聽同事的需要及提供支援。