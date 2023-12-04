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港資東海旅遊：未能中標感可惜

標籤：經濟

【明報專訊】今年9月本報曾報道正進行清盤程序的「康泰」獲得中、港投資者垂青，其中一名財團投資者、本地旅行社東海旅遊（香港）總經理林炎坤更確認有意競投「康泰」包括商標等資產，並計劃斥過千萬元發展。

對於今次未能奪得「康泰」商標，林炎坤直言感到可惜，原希望取得「康泰」後，承接其品牌，打造具香港質素的好服務。

呻疫情累業界元氣大傷

林炎坤承認，入標「康泰」未有太進取，傾向保守，源於近年本港旅業受累於疫情、經濟欠佳，影響消費、旅遊業市場。近年許多中小型旅行社同業已選擇離場，暫時其身邊已有約10間中小型旅行社打算不再經營。

不過有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，港資旅行社退場，間接令多間本港老牌旅行社由中資取得及經營。他認為港資退場，主要因大家因疫情已元氣大傷，要再投入資金重新請人開舖十分困難，加上成本高、消費市場差，同行均預期未來數年投入的資金「未必賺得返」，寧願維持現時營運水平，或將牌照轉讓退場。

事實上，目前本港幾大老牌旅行社均有中資大型企業或本港上市公司經營，當中「永安旅遊」早在2010年已獲內地携程集團（9961）收購；「星晨旅遊」曾落入內房花樣年（1777）手中，2022年被清盤後再獲中資、港資財團接手等。目前仍由港資經營的品牌，尚餘東瀛遊（6882）及專業旅運（1235）等。