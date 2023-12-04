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阿里網絡一拆四 向灝月轉讓7企股權

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下阿里網絡決定實施存續分立，分立為存續公司阿里網絡，以及新設公司杭州灝月、傳濱科技、傳航科技，即阿里網絡一拆為四。同時，阿里網絡原本持有的多家上市公司股權，將由杭州灝月接手，截至昨晚接手數目增至7家。

轉讓美凱龍圓通速遞麗人麗妝等

圓通速遞（滬：600233）、美凱龍（滬：601828）、麗人麗妝（滬：605136）上周五發布權益變動公告指，阿里網絡為突出主業、非主業業務獨立發展，決定實施存續分立，並將手上持有股權轉讓給杭州灝月。昨日再有最少4家A股上市公司發通告指，杭州灝月接手阿里網絡手上股份，包括美年健康（深：002044）、居然之家（深：000785）、千方科技（深：002373）和分眾傳媒（深：002027）。阿里網絡原先持有這些公司5%以上的股權，並據披露顯示，杭州灝月主要業務是企業管理、企業管理諮詢和資訊諮詢服務。

另一方面，分立後存續公司及各新設公司的股東及持股比例情况，與分立前的股東及持股比例一致，即仍然是淘寶（中國）持股57.5947%，浙江天貓技術持股35.747%，Alibaba.com China持股6.6583%。

阿里巴巴於今年3月時宣布有史以來最大規模「1+6+N」重組計劃後，陸續有旗下公司計劃上市，惟過程不順。由於美國擴大晶片出口限制，阿里於本月季績公布決定不再推動阿里雲全面分拆，盒馬的IPO計劃亦已暫停。現在集團旗下菜鳥申請香港IPO，並遞交申請文件，阿里國際數字商業集團正在為外部融資做準備。自擱置阿里雲及盒馬IPO計劃以來，阿里巴巴股價不斷尋底，上周五低見71.85元再見一年新低（見圖），市值更遭另一中概電商股拼多多（美：PDD）超越。