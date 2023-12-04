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SEVVA創辦人：約滿前續提供最好服務

標籤：經濟

【明報專訊】早於2008年入駐太子大廈頂層的高檔餐廳及酒吧SEVVA上周四宣布將「告別中環」，於2024年5月租約期滿後結束營業，餐廳將於明年初舉辦一場晚會。SEVVA一向是中環人聚腳之處，由永安百貨後人郭志怡（Bonnae Gokson）創立，惟去年底市場傳出SEVVA賣盤等不同消息。郭志怡受訪時表示，業主去年12月將25樓位置重新招租，面對客人及員工的查詢亦感到無所適從，但直言「作為香港人，亦很想香港好」，仍會致力為客人提供最好的服務及食物至租約期滿。

今年訂座佳 人均消費升

她表示，今年訂座情况表現很好，除了本地顧客，還有更多遊客來港，很多遊客知道SEVVA是一個地標，隨着接下來幾個月將有更多的活動，餐廳生意一直表現良好及穩定，比去年同期要好，人均消費亦有所上升。

她又分享，當初租用頂層時，只是一個黑漆漆而且僅高7呎樓底的地方，通過重新規劃後慢慢建成，笑言別人是9個月懷胎，而自己9個月裝修的辛酸程度就有如「生5個仔」。過去多年她亦不斷投入餐廳發展，包括挑選餐具、佈置等，務求令客人每次到訪都有新體驗。

對業主重新招租不勝唏噓

郭志怡透露，2019年有見及社會運動，更投入逾千萬元重新裝修，裝修後就遇上疫情，至今年生意才開始復蘇。疫情期間業主沒有減租，只曾豁免一個月的租金，SEVVA一直支付全額租金。即使今年8月香港較淡靜期間，SEVVA仍舉辦了不少活動。她認為，如要香港重新出發，更應是一同投入，而SEVVA在香港艱難日子仍投入資金去重新裝修，然而業主重新招租使她不勝唏噓。

消息近日在中環發酵，香港置地回應指，很快宣布太子大廈頂層的新計劃，集團定期評估旗下中環物業的租務狀况，旨在為租戶、客戶和更廣泛的社區提供最高品質的體驗。租務組合內的零售和餐飲店定期營業和關閉屬自然過程，旗下中環投資及租務組合多年來僅有小量空置情况，租戶銷售額已恢復至疫前水平。