瑞銀財富管理：高息不利港樓 港股危中有機

【明報專訊】高息環境繼續困擾港股，1個月本港銀行同業拆息（HIBOR）上周高見5.65946厘，屬逾16年以來高位，拖累恒指全周大跌729點或4.15%，並且以最低位16,830點收市，屬去年11月以來低位，今期封面故事由瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎、亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆、富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed、全球多元資產投資管理主管Matthew Quaife分析最新形勢。李智穎認為，1個月HIBOR近月反覆上升，反映本港銀行體系流動性已不及之前充裕，高息環境不利港樓，而港股後市要看內地經濟增長能否回升、推動企業盈利向上；胡一帆及Ahmed均認為，美國聯儲局在明年下半年料減息，這對港股亦屬正面；Quaife則表示，看好中資消費股及醫療股。
近年本港經濟與內地經濟相關度愈來愈高，而且業務以內地為主的上市公司在恒指比重已佔大多數，但在聯繫匯率之下，港元與美元掛鈎，本港貨幣政策須跟隨美國，往往導致不能因應本身經濟周期起落而加息或減息，令股樓等資產價格大起大落。例如過去逾兩年本港與內地經濟一樣面對不少挑戰，上市公司業績普遍未如理想，但美國聯儲局去年3月開始加息後，本港也要跟隨加息，拖累港股期內表現為全球最差的股市之一。
美國上周三公布的經濟數據較預期強勁，第三季GDP修正值按季折合成年率增長5.2%，較初值上修0.3個百分點，並較次季的2.1%升幅顯著上升，是2021年第四季以來最強勁的增幅，有利上市公司盈利，美股三大指數道指、標指及納指均向好，全周分別上升2.42%、0.77%及0.38%；而美國上周四公布的10月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數則按年增長3.5%，符合市場預期，卻仍遠高於聯儲局2%的通脹目標，顯示當局即使不會再加息，短期減息機率已很低，息率料在更長時間維持在高位（High for Longer），這卻間接為港股帶來衝擊。
今年以來，本港1個月HIBOR於2月14日低見2.12095厘後，過去9個多月顯著上升逾3厘，上周三最高5.65946厘，屬逾16年以來高位，上周中後期略為回報，周五收報5.5325厘（見圖1）；值得注意的是，今年以來倫敦美元銀行同業拆息（LIBOR）變化相對不大，大概於4.4厘至5.5厘之間徘徊，隔夜1個月HIBOR近月大升，HIBOR與LIBOR之間的差距現已由正轉負（見圖2）。
上周舉行的「瑞銀2024年度展望：應變新格局」記者會上，瑞銀財富管理李智穎被記者問及何以1個月HIBOR近日急升至高於1個月LIBOR，這對本港樓市及股市有何影響？她分析指出，由於港元與美元掛鈎，故港息應該跟隨美息，之前因為本港銀行體系流動性充裕，1個月HIBOR才可以較1個月LIBOR出現正差距，但當近日此流動性不足夠的話，HIBOR回升至接近，甚至高於LIBOR水平，亦屬合理，她表示：「簡單來說，近日HIBOR上升，甚至升至高於LIBOR，原因是本港流動性不夠多。」
李智穎認為，即使美息有機會已見頂，但減息最快是明年才會發生的事，故LIBOR近月仍維持在高位，而HIBOR期內卻因為本港銀行體系流動性不足而上升，這很明顯不利樓市。
可以留意的是，1個月HIBOR是本港主要按揭貸款「H按」的掛鈎指標利率，雖然「H按」往往設有封頂利率，因此1個HIBOR上升不會直接傳導至「H按」利率，但這亦反映資金成本上升，會令銀行有誘因提高「H按」新做貸款封頂利率，多家大銀行於9月便將此調高至4.125厘，拖累樓價10月跌勢加快，差估署上周二公布最新數據顯示，10月全港私人住宅樓價指數跌至321.4點，按月跌2.16%，不單連跌6個月，亦屬2017年3月以來逾6年半低位（見圖3）。
HIBOR破頂不止不利港樓，對港股同屬負面，恒指上周亦大跌，恒指急挫729點或4.15%，以最低位16,830點收市，屬去年11月次周以來、逾一年低位（見圖4）。李智穎分析，對於港股來說，主要是由中國公司主導，因此，若內地經濟增長見底回升、有復蘇迹象，有利上市公司盈利增長，對港股便屬正面，不一定會繼續受到高息環境拖累。
內地房地產市場過去兩年明顯轉弱後，短期能否止跌回穩，被視為經濟增長能否回升的關鍵，李智穎對此審慎樂觀，她表示：「內地9月開始不停有支持房地產市場健康發展的政策出台，目前二線城市的限購措施基本上已全部放寬，即使現時我們不肯定銀行對地產商融資會否有新的特別安排，但我認為，中央政府已清楚知道房地產市場的現况需要更多支持，希望房地產市場轉趨穩定，然後慢慢開始復蘇，相信這情况會在明年第二季或下半年出現。」
將上述分析應用於投資市場，李智穎預期，內地房地產市場未來幾個月仍比較波動，因此目前該行不建議客戶投資內房股票或債券，而是買入相關上下游的企業：「我們建議買入內地家電股或房地產中介股，原因是假如內房成交回升或『保交樓』落成量增加，這些公司可望從中受惠。」
雖然今年以來美匯指數變動不大，但人民幣離岸價卻下跌近3%，亦是港股偏軟的原因之一。瑞銀胡一帆分析，今年美國經濟增長優於市場預期，而內地經濟增長卻遜於市場預期，因此人民幣兌美元亦出現貶值，而展望明年的話，她估計內地經濟增長約5%，與今年相若，相對之下，美國經濟增長料較今年顯著放緩，聯儲局在下半年更有機會減息，令美匯指數進入下跌周期，若屬實的話，對人民幣匯價亦屬正面。
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