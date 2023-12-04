瑞銀財富管理：高息不利港樓 港股危中有機

明報記者 葉創成

近年本港經濟與內地經濟相關度愈來愈高，而且業務以內地為主的上市公司在恒指比重已佔大多數，但在聯繫匯率之下，港元與美元掛鈎，本港貨幣政策須跟隨美國，往往導致不能因應本身經濟周期起落而加息或減息，令股樓等資產價格大起大落。例如過去逾兩年本港與內地經濟一樣面對不少挑戰，上市公司業績普遍未如理想，但美國聯儲局去年3月開始加息後，本港也要跟隨加息，拖累港股期內表現為全球最差的股市之一。

拆息逾16年高 港流動性轉弱

美國上周三公布的經濟數據較預期強勁，第三季GDP修正值按季折合成年率增長5.2%，較初值上修0.3個百分點，並較次季的2.1%升幅顯著上升，是2021年第四季以來最強勁的增幅，有利上市公司盈利，美股三大指數道指、標指及納指均向好，全周分別上升2.42%、0.77%及0.38%；而美國上周四公布的10月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數則按年增長3.5%，符合市場預期，卻仍遠高於聯儲局2%的通脹目標，顯示當局即使不會再加息，短期減息機率已很低，息率料在更長時間維持在高位（High for Longer），這卻間接為港股帶來衝擊。

今年以來，本港1個月HIBOR於2月14日低見2.12095厘後，過去9個多月顯著上升逾3厘，上周三最高5.65946厘，屬逾16年以來高位，上周中後期略為回報，周五收報5.5325厘（見圖1）；值得注意的是，今年以來倫敦美元銀行同業拆息（LIBOR）變化相對不大，大概於4.4厘至5.5厘之間徘徊，隔夜1個月HIBOR近月大升，HIBOR與LIBOR之間的差距現已由正轉負（見圖2）。

港美息差由正轉負

上周舉行的「瑞銀2024年度展望：應變新格局」記者會上，瑞銀財富管理李智穎被記者問及何以1個月HIBOR近日急升至高於1個月LIBOR，這對本港樓市及股市有何影響？她分析指出，由於港元與美元掛鈎，故港息應該跟隨美息，之前因為本港銀行體系流動性充裕，1個月HIBOR才可以較1個月LIBOR出現正差距，但當近日此流動性不足夠的話，HIBOR回升至接近，甚至高於LIBOR水平，亦屬合理，她表示：「簡單來說，近日HIBOR上升，甚至升至高於LIBOR，原因是本港流動性不夠多。」

9月銀行加封頂息 樓價10月跌勢加快

李智穎認為，即使美息有機會已見頂，但減息最快是明年才會發生的事，故LIBOR近月仍維持在高位，而HIBOR期內卻因為本港銀行體系流動性不足而上升，這很明顯不利樓市。

可以留意的是，1個月HIBOR是本港主要按揭貸款「H按」的掛鈎指標利率，雖然「H按」往往設有封頂利率，因此1個HIBOR上升不會直接傳導至「H按」利率，但這亦反映資金成本上升，會令銀行有誘因提高「H按」新做貸款封頂利率，多家大銀行於9月便將此調高至4.125厘，拖累樓價10月跌勢加快，差估署上周二公布最新數據顯示，10月全港私人住宅樓價指數跌至321.4點，按月跌2.16%，不單連跌6個月，亦屬2017年3月以來逾6年半低位（見圖3）。

中資股主導港股 或受惠內地經濟回暖

HIBOR破頂不止不利港樓，對港股同屬負面，恒指上周亦大跌，恒指急挫729點或4.15%，以最低位16,830點收市，屬去年11月次周以來、逾一年低位（見圖4）。李智穎分析，對於港股來說，主要是由中國公司主導，因此，若內地經濟增長見底回升、有復蘇迹象，有利上市公司盈利增長，對港股便屬正面，不一定會繼續受到高息環境拖累。

內地房地產市場過去兩年明顯轉弱後，短期能否止跌回穩，被視為經濟增長能否回升的關鍵，李智穎對此審慎樂觀，她表示：「內地9月開始不停有支持房地產市場健康發展的政策出台，目前二線城市的限購措施基本上已全部放寬，即使現時我們不肯定銀行對地產商融資會否有新的特別安排，但我認為，中央政府已清楚知道房地產市場的現况需要更多支持，希望房地產市場轉趨穩定，然後慢慢開始復蘇，相信這情况會在明年第二季或下半年出現。」

若美明年減息 人民幣或回升

將上述分析應用於投資市場，李智穎預期，內地房地產市場未來幾個月仍比較波動，因此目前該行不建議客戶投資內房股票或債券，而是買入相關上下游的企業：「我們建議買入內地家電股或房地產中介股，原因是假如內房成交回升或『保交樓』落成量增加，這些公司可望從中受惠。」

雖然今年以來美匯指數變動不大，但人民幣離岸價卻下跌近3%，亦是港股偏軟的原因之一。瑞銀胡一帆分析，今年美國經濟增長優於市場預期，而內地經濟增長卻遜於市場預期，因此人民幣兌美元亦出現貶值，而展望明年的話，她估計內地經濟增長約5%，與今年相若，相對之下，美國經濟增長料較今年顯著放緩，聯儲局在下半年更有機會減息，令美匯指數進入下跌周期，若屬實的話，對人民幣匯價亦屬正面。

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