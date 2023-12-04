富達國際看好中資消費醫療股

【明報專訊】富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed表示，雖然明年初美國經濟可望「軟着陸」，即經濟持續增長及通脹放緩，惟隨着金融狀况緊縮影響可能擴大，以致步入周期性衰退的可能性上升，影響所及，Ahmed預測，聯儲局在明年下半年便會開始減息，而在是次整個減息周期，聯邦基金利率料回落2厘。基於上述宏觀預測，富達國際全球多元資產投資管理主管Matthew Quaife透露，該行現仍超配美國資產。
中國股市方面，Quaife相信，內地政府目前致力於促進經濟增長，在房地產市場料陸續有「穩增長」措施出台，假如內房回穩的話，有利消費增長加快，因此該行目前看好內地消費股。
另外，Quaife亦看好具備創新能力的中資醫療股。過去逾兩年中國政府積極推動「帶量採購」政策，中資醫療股的產品若希望大量銷售至內地公共醫療體系，需要經過公開招標，中標產品售價往往因此大跌，令收入大減，因此盈利大跌甚至出現虧損，拖累股價急挫；Quaife提出一個獨到觀點，他認為中國政府將會支持少數醫療上市公司，與美國同業一樣，產品及服務在全球領先，由於過程中需要投入大量資金研究與開發新產品，這些上市公司須具備強大盈利能力及現金流，在此做大做強的過程中，明顯存在投資機會。
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