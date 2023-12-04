中證監7月修訂GDR政策 利A股港股

中金公司許佳在書面訪問中指出，中證監今年7月實施GDR政策修訂，當時在滬深交易所均有公開發布，主要是將內地上市公司GDR發行要求與在A股增發新股睇齊，他認為，中證監此舉是為避免內地上市公司發行GDR後120日便被轉換為A股在市場沽售，為A股帶來壓力。

許佳亦引述Dealogic數據，去年中國企業發行GDR一共融資近39億美元，今年到目前為止一共融資23.5億美元。

寧德時代明年或來港上市

《Money Monday》認為，中證監今年7月修訂GDR政策，有利A股，對本港IPO市場亦屬正面。

路透社旗下媒體IFR近日援引兩位知情人士稱，現時於深圳上市、內地電動車電池龍頭股寧德時代（深：300750）已就本港上市事宜與財務顧問進行了內部和外部討論，最早可能於明年上市，現在談論融資規模還為時過早，但其來港此前考慮的GDR目標發行規模（50億至60億美元）可被視為一個參考。

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