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萬寧推藥健計劃攻企業客 員工獲免費藥及病假證明

標籤：經濟

【明報專訊】萬寧今年10月正式宣布推出「PharmaCare藥健保障計劃」進軍B2B業務，企業客戶員工可在逾50間註冊藥劑師的萬寧分店，諮詢藥劑師及取得免費藥物，亦會發出「藥劑師諮詢證明」，企業可考慮作為病假證明。萬寧新業務總經理羅天志受訪時指出，計劃可方便企業員工省卻到診所輪候時間，亦可提供更多保障，現時全線萬寧約六分一設有藥劑師駐場的門店已提供相關服務。

伙香港寬頻助了解營運模式

羅天志指出，業務最初推出時首個真正企業客戶是母公司DFI零售集團，再與香港寬頻（1310）合作，以了解營運模式，現時計劃已覆蓋其2600名員工及1萬名家屬。他強調，B2B業務沒有針對特定公司類型，例如香港寬頻是在醫療保險同時多加一重保障，亦有接獲中小企查詢，相信有部分中小企未必設有醫保，通過PharmaCare或可幫助其留人才。

他續稱，以往到診所看病一般需等待半小時至1小時，現時計劃就可省卻等待時間，萬寧藥劑師亦隨時候命服務客戶。現時計劃一共覆蓋8項包括一般傷風感冒、過敏等小病痛，羅天志指出，根據統計已能滿足到七成需求，現時使用計劃亦與預估相近，以傷風感冒為主，藥劑師會因應病人的嚴重性，建議其尋找醫生再作診斷。他續稱，萬寧亦會不斷了解市場需要，例如兒童藥物以處方藥水為主，因此未來亦加入更多藥物選擇予用戶。

他表示，萬寧過去50多年均專注B2C業務，過去客人如需服務會直接到訪門店，但現時的B2B業務就可更親近客人，將萬寧的服務體驗融入至工作環境。與此同時，企業可更關注員工的身心健康，萬寧亦藉此將服務拓展至B2B層面。除了PharamaCare以外，萬寧亦有為企業客戶提供其他服務，例如餐單設計等保健諮詢服務，與初創企業合作提供AI健康掃描，過去半年已為大大小小的公司提供各項服務。