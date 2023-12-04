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野草製飲管 方便兼環保

【明報專訊】塑膠飲管需要500年才能分解，而且容易進入海洋生物的食物鏈，影響環境。一般由紙漿或農作物製成的飲管，成本卻高企；要一般人習慣自備玻璃、金屬或矽膠飲管，須經常清洗亦不方便。有初創公司用一種野草來製造飲管，優點是種植和加工容易、成本低，也可以善用一些荒廢土地。

明報記者 薛偉傑

玩艸植造股份有限公司（Wonder Greener）共同創辦人洪誠孝表示，該公司幾個創辦人認為，一次性是文明的演進，飲管是器具的發展，本身都是中性，問題是用不能降解的塑膠來製造飲管。若能改用天然、可降解、對環境友好的材料，上述這兩種文明價值得以延續。

成本低產品具強度 盼普及使用

他們嘗試用多種植物來製造飲管，包括他家鄉宜蘭有名的三星葱和空心菜，但葱味太重、空心菜會變形等；之後也試用過「莞草」，但內部是棉絮狀，清潔成本太高。他們在2019年發現，一種俗稱「蒲草」（學名為Lepironia Articulata，中文稱為石龍芻或交薦草）、在水田和潮濕地方常見的野草最適合，因為蒲草本身中空，只需將它切短，將內部一層膜清掉，再用紫外光殺菌、烘乾，可成為飲管。蒲草雖然乾燥時較脆，但濕水後富有彈性，韌度比聚乳酸（PLA）飲管有過之而無不及，強度勝過一般紙飲管，用來插檸檬片也無問題。

根據他們翻查的資料，古代蒲草曾被用作喝啤酒的飲管，後來逐漸離開民生使用，相信主要是成本問題。因此，該公司改良種植和生產流程，例如設計到蒲草田可以放水，農民毋須划小艇去收割。

該公司又設計一款自動化機器，利用一排排金屬棒，一次過可以推出很多株蒲草內部的膜，令蒲草飲管得以具經濟效益的方式大量生產。他們認為，這一點很重要，因為成本必須夠低，使用體驗又要像塑膠飲管般方便和強韌，才有助普及使用。

該公司和台灣及越南農民合作，收購兩者種植的蒲草，然後在該公司廠房加工，由2020年底開始量產蒲草飲管；至今年底，累積付運量約1000萬支。由於該公司在越南的工廠於今年11月開始生產，產能比台灣工廠更大，預料明年付運量將可增至約2000萬支。

下一階段力拓歐美日市場

洪誠孝表示，若客戶大量訂購，平均每支蒲草飲管採購價可低於0.1元，並已包括激光雕刻客戶商標。現時，台灣約佔四成營業額，出口歐美等發達國家約佔五成，餘下一成較分散，包括香港等多個地區。至於增長率，目前仍然是以歐美最高，下一階段應該還是主力開拓歐美市場，其次是日本。

洪誠孝表示，現時蒲草飲管不夠粗，不適合用來喝珍珠奶茶等個別飲品，為了製造直徑較大的蒲草飲管，該公司在每一代蒲草中，都有選擇較粗的來繼續培養，現時已經培養至第16代，但直徑仍未夠大。

不過，這一點對該公司營收不會產生明顯影響。因為根據Future Market Insights研究，環保飲管全球市場規模今年可能達107.1億美元，到2033年更會增長至220.7億美元。即使該公司只生產直徑相對較幼的蒲草飲管，也有很多市場空間仍待開拓。

[新經濟新天地]