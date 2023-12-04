借稅貸做定存套息 現金流或不匹配

本人工作及收入穩定，想投資增值但認識不多，最近有同事借稅貸做定存，是否值得做？借稅貸做其他高息的投資又是否可以呢？

筆者回覆：

每年10月份開始，「打工仔」開始陸續收到稅局發出的交稅通知，稅務貸款（稅貸）又會成為熱門的話題，再談所謂的「套息」之前，必須強調一點，稅貸原意是用於周轉，借錢做投資一定是有風險的，必須審慎。當然，現時的銀行存款利率也高，銀行存款在理論上沒什麼風險，是不是就值得借稅貸去做定存呢？首先，是幾點老生常談的提醒，稅貸是金融機構吸納客戶的機會之一，除了利息之外都可能夾雜不同的優惠，有興趣的朋友宜參考實際年利率。另外，看似很低的實際年利率，通常是需要比較高的貸款金額，舉例過百萬，故並非人人都可以獲取到。

假設王小姐可以獲取到比較優惠的稅貸息率，「跟手」做定存又有息差的話，仍然有幾點值得注意。事實上稅貸息及定存息並非單純「加減數」，不宜簡單地直接比較，因為稅貸一般是每月還款，而定存則要等到期後才本息歸還，假設做1年期的定存，期間11個月的稅貸還款便需要自己用工資或額外的儲蓄去支付，假設把這些資金的成本都算進去的話，稅貸做定存的息差肯定比表面上低。

若較預期早減息 或影響套息

有一些朋友可能會考慮做短期的定存，比如說3個月，那樣稅貸和定存現金流不匹配的情况便可以少一點，但定存息率受經濟影響，難言高息持續多久，萬一比想像中更快減息的話，套息計劃自然受影響。

寧用自己收入月供債券基金

至於借稅貸做其他投資，正如一開始所說，原則上不鼓勵。換個角度，既然王小姐收入穩定，不如建立一個月供投資習慣，比先借錢投資再還款，可能更合適。現時，市場普遍預期美國加息周期接近尾聲，理論上債券投資在現階段是不錯的選擇，市場上不乏派息良好的債券基金，可以考慮月供的方式開始投資。另外，銀行的定存都可以在到期後，嘗試分階段投入股票市場，沒有足夠的投資知識和經驗的話，可以簡單地選擇追蹤「環球股票」的ETF亦可。最後，以上只是根據有限資訊作出的短評，做投資決策前宜就自身狀况諮詢相關專業人士。

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