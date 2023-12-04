moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

借稅貸做定存套息 現金流或不匹配

【明報專訊】筆者來信：

本人工作及收入穩定，想投資增值但認識不多，最近有同事借稅貸做定存，是否值得做？借稅貸做其他高息的投資又是否可以呢？

筆者回覆：

每年10月份開始，「打工仔」開始陸續收到稅局發出的交稅通知，稅務貸款（稅貸）又會成為熱門的話題，再談所謂的「套息」之前，必須強調一點，稅貸原意是用於周轉，借錢做投資一定是有風險的，必須審慎。當然，現時的銀行存款利率也高，銀行存款在理論上沒什麼風險，是不是就值得借稅貸去做定存呢？首先，是幾點老生常談的提醒，稅貸是金融機構吸納客戶的機會之一，除了利息之外都可能夾雜不同的優惠，有興趣的朋友宜參考實際年利率。另外，看似很低的實際年利率，通常是需要比較高的貸款金額，舉例過百萬，故並非人人都可以獲取到。

假設王小姐可以獲取到比較優惠的稅貸息率，「跟手」做定存又有息差的話，仍然有幾點值得注意。事實上稅貸息及定存息並非單純「加減數」，不宜簡單地直接比較，因為稅貸一般是每月還款，而定存則要等到期後才本息歸還，假設做1年期的定存，期間11個月的稅貸還款便需要自己用工資或額外的儲蓄去支付，假設把這些資金的成本都算進去的話，稅貸做定存的息差肯定比表面上低。

若較預期早減息 或影響套息

有一些朋友可能會考慮做短期的定存，比如說3個月，那樣稅貸和定存現金流不匹配的情况便可以少一點，但定存息率受經濟影響，難言高息持續多久，萬一比想像中更快減息的話，套息計劃自然受影響。

寧用自己收入月供債券基金

至於借稅貸做其他投資，正如一開始所說，原則上不鼓勵。換個角度，既然王小姐收入穩定，不如建立一個月供投資習慣，比先借錢投資再還款，可能更合適。現時，市場普遍預期美國加息周期接近尾聲，理論上債券投資在現階段是不錯的選擇，市場上不乏派息良好的債券基金，可以考慮月供的方式開始投資。另外，銀行的定存都可以在到期後，嘗試分階段投入股票市場，沒有足夠的投資知識和經驗的話，可以簡單地選擇追蹤「環球股票」的ETF亦可。最後，以上只是根據有限資訊作出的短評，做投資決策前宜就自身狀况諮詢相關專業人士。

CFP認可財務策劃師

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]