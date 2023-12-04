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袁國守：港股憔悴 分散投資保平安

【明報專訊】網絡上周廣轉一張造圖：台灣加權指數逾30年來，首次超越恒指，引來不少評論戲言「東升西降」。雖則比併「點數」戲謔居多，並不科學，但論百分比回報，今年以來台股的確遠遠跑贏港股，可見只押注單一市場風險甚高，身處變幻莫測的當下，個人投資組合不妨「包容」一些，分佈全球不同資產/地域可保平安。

雖然「一注獨贏」策略總有捧場客，因其「魅力」在於一倍十，甚至一倍百，但各位環顧周遭親朋同事，可有幾個擁有如此深厚功力？若自問只是凡夫俗子，傳統投資智慧或許更管用，例如看似老掉牙的「不要將所有雞蛋放在同一個籃子內」，即把資金放在不同資產和地區，近年卻大派用場。

假如過去三五年「死守」港股，一定深明拒絕分散投資帶來的教訓；過去3年，恒指累瀉35%，道指則升17%。拉近一點看，年初至今計，港股淪為全球包尾大幡，跌近15%，跟美國納指飈36%形成強烈對比。即使只談亞洲區，日經指數和台灣加權指數年內分別累漲28%及23%（當地貨幣計算），力證分散投資的重要。

今年暫跌15% 遠遜納指升36%

展望明年，不妨參考匯豐投資管理睇法，該行較看好印度和日本市場，因印度已從疫情中強勁復蘇，且估值依然合理；日本方面，隨着經濟增長及國內通脹持續，料日本央行將在明年中旬商討結束負利率措施，這將令日本股票及日圓等資產重新吸引國際投資者。

地域之外，資產類別也不宜過分集中，一如若想身體健康，均衡飲食相當重要，除了股票，個人投資組合還應加入債券、商品和外幣，分散風險。由於美國通脹降溫，市場預期明年上半年聯儲局將開始減息，美債孳息率近日已顯著回落，即債價上升，故組合內投資級別國債不可少，除美債外，還不妨吼實印度政府債券，以5年累積回報計算（截至今年8月底），累升27%，跑贏其他新興市場政府債券（升11%），現時10年期印債孳息率達7.3厘。

投資組合可加入債券黃金

至於商品，黃金是首選，可佔組合一至兩成比重，因市場預期聯儲局加息周期告終，美元轉弱，加上中印需求增，有利金價上揚，高盛更形容黃金「重現光彩」（shine is returning）。現貨金上周五升見每盎司2069美元，再創歷史高位，分析員普遍認為，如果聯儲局明年5、6月開始減息，屆時甚至有機會升至2200美元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]