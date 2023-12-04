陳正犖：美元跌勢非一面倒 小心技術反彈

不過，美國10年期債息11月已累挫逾60個基點，是2008年12月以來最大單月跌幅，美聯儲官員近日言論轉鷹不足為奇，避免市場過度炒作減息憧憬，例如紐約聯儲銀行行長威廉斯預計，貨幣政策將在相當一段時間內維持限制性狀態，三藩市聯儲銀行行長戴利更稱，現在根本「沒有考慮」減息的可能性。我們仍相信美債息及美元回落是大勢所趨，但跌勢並非一面倒，技術走勢分析，美匯指數逐漸脫離超賣區域，或會上試近期阻力位104.2。

歐元區通脹回落至2.4%，見28個月新低，通脹放緩或增加市場對歐洲央行明年減息的聯想。歐元兌美元動量指標（MACD）接近出現交叉，增加下試100天移動平均線1.0780的可能性。11月升幅最大的主流貨幣要數紐元，兌美元累升逾5%，單月表現是今年以來最好。

紐元兌美元料力守0.60以上

新西蘭央行上周一如市場預期連續4次會議維持利率不變，但論調鷹派，指通脹仍然過高，央行會保持警惕，利率在一段時間內維持在限制性水平。即使美元出現技術性反彈，紐元兌美元預料仍力守0.60以上，短線或在0.6060至0.6250之間波動。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]