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溫傑：小米前景亮麗分段吸 14.7元先買第一注

【明報專訊】如果要在近期業績期內選一隻績優股，小米（1810）會是其中之一，本周會探討其最新業績，並剖析應市策略。若以業務計，集團旗下包括：（1）智能手機、（2）IoT與生活消費產品，以及（3）互聯網服務；三者分別佔總收入的58.7%、29.2%及10.9%。根據Canalys研究顯示，今年第三季小米在全球智能手機的市佔率排名第三，而且錄得增長；反觀，分別排名第一及二的三星及蘋果則錄得下跌。

值得留意的是，手機佔小米整體收入超過一半，惟毛利率為三大業務中最低，今年第二季為13.3%，遠低於同期IoT與生活消費產品的17.6%，更莫論互聯網服務的74.1%。因此，除推動收入增長外，提升智能手機業務的毛利率甚為重要，這正是小米今年第三季業績亮麗之處。

雖然集團第三季收入按年增加0.6%至709億元（人民幣，下同），但受惠銷售成本按年跌6.8%至548億元，推升毛利上升37.4%至161億元；期內毛利率由去年第三季的16.6%，升至22.7%。當中，智能手機分部毛利率由去年第三季度的8.9%上升至上季的16.6%，主要是由於產品組合升級、境外市場存貨減值撥備減少及核心零部件價格下降所致。至於期內利潤及經調整淨利潤分別為49億元及60億元，前者按年計虧轉盈，後者升幅達182.9%。雖然績前市場已有較高期望，但最終業績更勝預期。

提到智能手機，小米持續積極推進手機高端化戰略。集團於今年10月發布Xiaomi 14系列，產品發布後廣受好評，在京東（9618）平台上好評率超99% ，印證其手機高端化的戰略日趨成功。集團已連續6個系列高端智能手機產品於上市首月獲得用戶口碑。是次Xiaomi 14系列開售5分鐘的銷量，是Xiaomi 13系列首銷總量的6倍，實現跨越式增長。同時助力小米「雙11」全渠道支付金額破224億元，創歷年紀錄。隨着全球手機出貨量改善，料小米手機收入及盈利有望進一步向好。

至於其他電子用品，今年第三季小米電視在內地電視出貨量排名中保持第一；同期空調及洗衣機等出貨量逆勢增長，其中冰箱出貨量按年大漲超95%。最後是互聯網服務，全球及內地MIUI月活躍用戶數再創歷史新高。今年9月全球MIUI月活躍用戶數達到6.2億，按年增長10.5%。

基於上述資料，小米最新業績理想，未來具發展空間（收入、毛利率及淨利潤），值得投資者關注。當中，戰友們可特別留意小米智能電動汽車的量產時間表，若初期銷售理想，可望成為股價的短線催化劑。

股價方面，由於績前累積顯著升幅，受累近期大市氣氛轉冷令績後呈現獲利回吐，反映部分投資者選擇暫時鎖定利潤。看好的投資者可於14.7元（港元，下同）附近水平買入第一注，目標先看17元。由於是分注部署，有機會拉低平均買入價，因此止蝕價會設定於略低的12.88元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]