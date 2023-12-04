moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：憧憬基建救經濟 冷敲資源建材股

【明報專訊】一年將盡，大行相繼為明年投資環境把脈，展望內地和香港股市，綜合而言，可以「審慎偏淡」來形容，主因看不到內房市場大幅好轉，反觀印度成為多間基金公司的「心頭好」，認為當地股市Nifty 50指數過去5年雖已飈近90%，但估值依然合理。

即使過往本港散戶甚少談論的台灣股市，上周亦成為焦點，因台灣加權指數逾30年來，首次超越恒指。踏入12月首日，港股繼續不爭氣，恒指再見逾1年新低，收報16,830點，全周埋單計，累插729點或4.15%。港股年內一浪低於一浪格局未變，就算博年底前技術反彈也僅宜小注，且先看能否守住關鍵支持位16,800點。

外圍方面，明年聯儲局減息近成定局，帶動美股續往上衝，道指上周五曾升見36,264點，再創今年新高。形勢比人強，部署明年投資策略，似乎仍以美股為主軸，或至少將資金分散至不同資產和地區，港股持貨比重不宜太高。

儘管港股轉勢或許路仍遠，但近日板塊輪流炒作，如早前資金追逐生科醫藥股，內房股亦趁救市消息一度回勇，如抱「希望在人間」，短炒為主，資源和建材股可冷敲，主要憧憬中國基建救經濟模式捲土重來，商品股有望走高。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]