瑞銀亞洲：美股再破頂 道指牛49946

【明報專訊】隔晚美股指數個別發展，美國10月的PCE數據顯示通脹數字符合預期，Salesforce（美：CRM）急升9.4%，帶動道指升1.5%，收報35,950點破頂。納指從16,000點微跌0.3%，收報15,947點，不過仍處接近年內高位。如投資者繼續看好美股，看好道指可留意道指牛證（49946），收回價33,800點，行使價33,400點，2024年3月到期，有效槓桿約12倍。如投資者看好納指，可留意納指牛證（49942），收回價14,888點，行使價14,638點，2024年3月到期，有效槓桿約10.5倍。如投資者看淡道指，可留意道指熊證（49761），收回價36,800點，行使價37,200點，2024年12月到期，有效槓桿約37倍。如投資者看淡納指，可留意納指熊證（49820），收回價16,888點，行使價17,138點，2024年12月到期，有效槓桿約16.3倍。
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