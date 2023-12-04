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摩根大通亞洲：拼多多蠶食市場 阿里沽21371

【明報專訊】恒指跌穿17,000點大關，再見今年新低。美團（3690）績後捱沽，加上阿里巴巴（9988）同見今年新低，影響大市氣氛。

阿里反覆走低，相反同業拼多多（美：PDD）公布業績後曾創逾兩年高位。拼多多季度收入按年升逾90%，遠勝預期。期內NON-GAAP淨利潤約170億元人民幣，按年升37%。

市場相信拼多多持續從阿里及京東（9618）手上搶佔內地市場份額，旗下海外業務Temu的快速發展亦備受關注。

輪證資金流方面，輪場投資者持續傾向進場博反彈。截至上周四，阿里好倉連續6個交易日錄得淨流入，累計近3千萬港元。如投資者欲趁低吸納好倉可參考阿里購（16873），行使價83.05港元，實際槓桿5.5倍，2024年8月27日到期。如擬部署追沽可參考阿里沽（21371），行使價71.75港元，實際槓桿3.2倍，2024年9月12日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]