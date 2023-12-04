陳永傑：減息若開始 樓股大反撲

聯儲局在美國時間10月31日至11月1日議息之後宣布，聯邦基金利率目標範圍維持在5.25至5.5厘。會議紀錄顯示，決策者就互相矛盾的經濟數據進行辯論後，認為維持利率不變是合適。

會議紀錄反映，成員認為過去1年通脹經已有所放緩，但仍處於令人無法接受的高位，遠高於2%的目標。在降低不包括住房通脹在內的核心服務通脹，只取得有限度進展，強調需要看到更多證明通脹壓力正在減弱的數據，才可更有信心物價可重返2%。

成員表示，仍不能完全確定政策利率是否有足夠的限制性，去結束與通脹的鬥爭。勞動力市場依然緊張，但經已有所紓緩，最近幾個月金融環境顯著收緊是由較長期美債收益率上升推動。成員的經濟預測，與9月預測相似。

美國經濟與通脹均有正在放緩迹象，不僅加息機會降低之外，息口甚至會橫行多個月，然後有降低的可能。加息周期完結機會提高，美股美樓率先搶高，世界各地的樓市股市亦紛紛跟隨。假如步入減息階段，投資市場有可能升勢更猛烈，因為新冠疫情和加息兩大因素都曾經對投資市場構成嚴重打擊，使到不少投資者損手。減息一旦落實，將會是一段長時間處於減息期，樓股投資者必然大反攻。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]