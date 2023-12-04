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布少明：新盤低價開售 搶盡二手客

標籤：布少明

【明報專訊】自《施政報告》公布後，樓市減辣措施日前已正告「滿月」。在這1個月內，一、二手交投上雖未見大幅突破，但的確較之前活躍。尤其是一手市場「群盤並起」，天水圍大型新盤的開價更是等於向市場投下一枚「震撼彈」。筆者執筆之時正是開賣前夕，根據傳媒報道，已收到逾1.84萬張入票，超購多達51倍，料銷情亮麗。個人估計，隨着今次大型新盤為樓市帶來正面的刺激作用，相信12月購買力將持續湧入一手市場，料全月一手成交將錄1000餘宗，勢按月大升。

二手卻斯人獨憔悴，因購買力流向一手，二手再遇冷鋒，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於11月20日至11月26日的一周，合共僅錄得31宗成交，按周減43.6%，創9周新低。一手升、二手跌的情况，反映市場購買力仍有限。現時樓市與筆者早前預測相近，在減辣公布前後，筆者已多次重申，樓市不會因此大升，最多是交投回暖，但價格維持平穩。最主要原因是息口仍高企，自然影響樓市。當再加上港股不振，而經濟及消費低迷，所以是次發展商為求刺激銷情，低價開售絕對可理解。

筆者認為，今次新盤銷情，或可能成為樓市重拾升軌催化劑。翻查過往資料，一手暢旺有助帶動樓市表現。例如政府於2016年加辣，一度令樓市陷入冰封，惟在2017年農曆新年前，有大型矚目新盤推售並且反應理想，其後樓市在該年春節出現小陽春，樓價亦快速反彈。本港經濟正慢慢復元，但若港府要加速經濟復蘇，必須在施政上有「不破不立」心態，當務之急是提振作為經濟支柱之一的地產業。希望今次大型新盤入票及銷售反應有助激活樓市，帶動明年初樓市轉趨熱鬧。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]