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馬泰陽：樓價未止跌 二手交投漸穩

標籤：馬泰陽

【明報專訊】樓市跌勢未止，市場觀望氣氛濃厚。據差估署最新數據顯示，今年10月私人住宅售價指數報321.4點，按月跌約2.2%，連跌6個月，年內跌幅擴大至約4%，見逾6年半新低。雖然《施政報告》已推出逾1個月，市場普遍對減辣持正面反應，但在環球經濟不穩定環境下，預計買家入市仍審慎，樓價跌勢未止，惟二手交投逐漸回穩。

隨着擴大輸入外來人才，並提出對合資格外來人士置業辣稅「先免後徵」，大減置業成本。發展商亦提供專才置業優惠，吸引新來港人士置業。據本行研究部資料顯示，11月首28日的新盤交投520宗，已超越10月全月水平，但若以今年首10個月平均每月逾860宗相比，仍低約四成，可見新盤市道未算大幅好轉。

二手方面，本行研究部綜合土地註冊處資料顯示，11月截至27日，二手住宅錄1855宗註冊，按月增6.9%，料11月全月錄2150宗，將由10月1917宗的近5年低位回升。不過，現時氣氛依然疲弱，有投資者期望樓價仍有下跌空間暫緩入市。

隨着政府減辣，一手及二手交投均微升。天水圍新盤最近截收逾1.8萬票，超額逾51倍，帶動新盤氣氛，令本來處於谷底的買賣稍回升。惟由於現時發展商以低價推盤，而二手交投亦以筍盤或減價盤為主，因此樓價未見止跌回穩，走勢持續回落。

2023年經濟復蘇預期落空，息口走勢未明朗，持續高息壓抑投資氣氛，縱然政府已減辣，但未能扭轉劣勢，下半年觀望氣氛仍濃厚。樓價有下行壓力，現不少物業陷負資產邊緣，如樓價進一步調整，相信負資產有機會加劇，筆者建議政府考慮全面撤辣，甚至加大救市，以穩定樓市。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]