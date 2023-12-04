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息口趨降 趁高息多造定存

【明報專訊】美國通脹逐步「正常化」，預期聯儲局明年將減息，對於「食息一族」來說非喜訊，目前近5厘的港元定存息率日後或不再，因此不妨趁近日仍高息時敘做多點定存，鎖定回報。現時銀行提供的港元定存年息，短存款期（1至3個月）利率大多較長存款期（12個月）高，且若想享達5厘年利率，通常要符合指定條件，最常見是須為全新資金及通過電子渠道辦理，敘做定存前要多加注意。

明報記者 袁國守

儘管市場預期，美息在更長時間維持在更高水平（Higher for Longer），但隨着美國通脹降溫，10月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至3.2%，反映聯儲局的加息周期取得成效，故不少分析預測明年第2季將降息，甚至最快於明年3月便開始減息。

短期存息或較長期高

港元定存年利率明年亦有機會向下，從現時銀行提供的短期定存年息高於長期定存可見端倪。以渣打銀行為例，由即日起至今年12月30日，於該行透過SC Mobile App或網上理財，以新資金開立定期存款，1萬港元或以上，存款期3個月或6個月，年利率為4.5厘，12個月則只有3.4厘，反映目前銀行較想吸納短期資金，預視息率明年可能下調。

其他銀行提供的網上定存優惠也類似，12個月存款期的年利率，多數只約3厘多，高逾4厘的則可留意星展、信銀國際和交銀香港，年利率全為4.15厘。

若然只敘做定存3個月或6個月，獲得的年息率大多可逾4.5厘，個別更達5厘；如在信銀國際經網上理財服務，以新資金10萬港元或以上開立定存，敘做3個月，年利率達5厘。
留意再投資風險

由此可見，目前敘做3個月港元定存的年利率較高，但要留意，揀較短存款期，沒多久便要面對「再投資風險」，因此若然估計明年上半年將減息，不妨選擇存款年期較長（12個月）的定存，那麼至明年底才需要再考慮如何配置資金。

此外，不可不知，要享港元定存優惠年利率，一般須符合指定條件，除了不少銀行要求是全新資金，並要通過電子渠道辦理，部分優惠年利率還只有高階客戶才可享用。再以信銀國際為例，客戶經網上理財服務以新資金開立定存，存款金額10萬港元或以上計，若是該行的私人銀行客戶，所享優惠年利率達5.13厘（敘造3個月），比一般客戶的5厘為高。

事實上，手頭資金愈充裕，可獲高息定存機會逾多，例如交銀香港，不時推出快閃「網上新資金定期存款」優惠，於今年12月1日及2日，若是該行的「通達私人財富」/「通達理財」/「交銀理財」客戶（不適用於聯名戶），通過電子渠道做定期存款，金額在100萬港元或以上，存款3個月年利率有5.1厘，1個月則4.5厘。若然起存金額為2萬港元，該行提供的3個月優惠年利率為4.8厘，6個月4.6厘。

[退休綢繆]