moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳茂波料本年度財赤略逾千億 下年續赤字

標籤：經濟

【明報專訊】財政司長陳茂波在立法會財經事務委員會上指出，本財年赤字將略高於1000億元，下財年可能會延續赤字狀况，明年及後年要削減各政府部門1%開支以推行新政策。

陳茂波稱，目前香港政府的財政狀况仍然相當穩健，去年政府債務相對本地生產總值的比率大概為4.3%，較主要經濟體為低。但今年香港整體經濟和資產市場的表現均較預期遜色，土地及印花稅收入不及預期，影響政府收入。預計本年度綜合赤字可能略超過1000億元，比2月時公布本年度預算案時的估計更高，而下年度可能難免再錄財政赤字。但他強調，最重要是盡可能維持於一個經濟周期內收支綜合平衡。政府目標希望將赤字控制在不超過本地生產總值3%至4%，將借貸比率維持較健康水平，以至整體不會影響政府公共財政。

明年後年削政府部門開支1%

陳茂波提到，政府財政需要開源節流。一方面，政府必須善用公帑，鞏固經濟復蘇動力，同時亦要投資未來，擴大經濟發展容量。另一方面，量入為出，應使則使，嚴格控制政府開支增長。他指出，政府在本財年繼續維持公務員編制零增長的目標，並推行「資源效率優化計劃」，扣減各政策局和部門2024至2025年度經常開支1%，並將於2025至2026年度額外再扣減1%，將所節省的資源重新分配，調撥予推行新的政策措施。

陳茂波又稱，近期樓價出現較顯著調整，因此政府放寬俗稱「辣招」的樓市需求管理措施。政府一直謹慎評估樓市，不斷留意市場變化，所有應對部驟都會貼市。平穩的樓市對社會最為有利，大升或大跌都並非好事。他又強調，雖然地價是政府重要收入來源，但並非是改動辣招的主因。