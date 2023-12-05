陳茂波料本年度財赤略逾千億 下年續赤字

陳茂波稱，目前香港政府的財政狀况仍然相當穩健，去年政府債務相對本地生產總值的比率大概為4.3%，較主要經濟體為低。但今年香港整體經濟和資產市場的表現均較預期遜色，土地及印花稅收入不及預期，影響政府收入。預計本年度綜合赤字可能略超過1000億元，比2月時公布本年度預算案時的估計更高，而下年度可能難免再錄財政赤字。但他強調，最重要是盡可能維持於一個經濟周期內收支綜合平衡。政府目標希望將赤字控制在不超過本地生產總值3%至4%，將借貸比率維持較健康水平，以至整體不會影響政府公共財政。

明年後年削政府部門開支1%

陳茂波提到，政府財政需要開源節流。一方面，政府必須善用公帑，鞏固經濟復蘇動力，同時亦要投資未來，擴大經濟發展容量。另一方面，量入為出，應使則使，嚴格控制政府開支增長。他指出，政府在本財年繼續維持公務員編制零增長的目標，並推行「資源效率優化計劃」，扣減各政策局和部門2024至2025年度經常開支1%，並將於2025至2026年度額外再扣減1%，將所節省的資源重新分配，調撥予推行新的政策措施。

陳茂波又稱，近期樓價出現較顯著調整，因此政府放寬俗稱「辣招」的樓市需求管理措施。政府一直謹慎評估樓市，不斷留意市場變化，所有應對部驟都會貼市。平穩的樓市對社會最為有利，大升或大跌都並非好事。他又強調，雖然地價是政府重要收入來源，但並非是改動辣招的主因。