人行前官員：降準機會大於減息

降準可支持國債地方債發行

內地今季擬發行1萬元人民幣特別國債，增加市場的資金流動性壓力，盛松成表示，內地國債和地方債大多由商業銀行購買，目前分別持有64%和86%，降準增加銀行可自由使用的資金，支持國債和地方債發行，是內地貨幣政策配合財政政策的主要手段。他又指出，結構性貨幣政策，未來將在支持經濟、提動高質量發展發揮關鍵作用，相對外國貨幣政策以總量調控，內地長期以來總量調控和結構性調控配合。

市場關注內地債務能否持續，增發特別國債後今年赤字率升至3.8%，盛松成認為，歐盟《馬斯垂克條約》所訂下財政赤字不得超過GDP 3%的指標，並不符合內地實際情况，未來較長時期內可適當提高赤字率，為積極財政政策創造條件。若明年經濟增速可達約5%，赤字規模維持今年的4.88萬億元，明年目標赤字率將為約3.6%。