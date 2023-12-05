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藥明生物揭業務轉弱 股價急挫停牌 昨晚公告：料今年收入仍增10% 今復牌

【明報專訊】藥明生物（2269）官網上載最新業務更新投資者簡報，指受到生物技術融資放緩影響，行業未來兩年增速或放緩至個位數，加上正投資全球產能、收入增速放緩，將導致公司盈利下降。集團認為，今年及明年上半年毛利率和業務增速最具挑戰。個別大行如富瑞（Jefferies）等已在周日刊發報告，指該股已下調今明兩年銷售及盈利指引，因應大幅下調該股目標價23%。消息震散該股股價23.7%，並在昨天停牌，並於昨晚刊發公告，料今年收入仍保持10%增長，股份將於今早復牌。

明報記者 陳偉燊

成交增至近34億 較上周五增逾8倍

藥明生物昨日停牌前，最低曾見32.8元，最終報33.15元。在昨日短短的早市中，該股成交更急增至33.7億元，較上周五大增8.55倍。雖然其沽空比率在大成交下稍為壓低，只有約10.48%，但沽空額達3.53億元，較上周五增3.94倍。同系股價普遍急瀉，當中「半新股」藥明合聯（2268）一度急跌17.9%並低見26.45元，收市時跌幅收窄至10.8%，報28.7元；藥明康德（2359）及藥明巨諾（2126）亦分別跌8.8%及4.4%。

藥明生物事隔兩年再重新上載業務更新資料。誰不知劈頭形容「Our Industry Going Through a Tough Time」（我們的行業正經歷嚴峻時刻），並指行業正面臨融資放緩，故未能如過往每年有15%增長，增長率已降至個位數，並預期未來兩年持續。其市場佔有率雖見增長，但毛利率及增長今年到達低谷後，料明年下半年扭轉局面，全年再現穩固增長，期待後年有刺激增長。該股最新公告指儘管目標收入低於預期，但料全年收入有10%增長，估計明年下半年逐步回暖。

大摩指中長期可望跑贏同業

在該股昨日上載簡報前，原來富瑞在早一天刊發的報告已大劈藥明生物的目標價23%至69元，原因是該股未能如原先預期今年銷售及盈利分別增長30%及26%。至於建銀國際昨日亦將該股的目標價調低14.3%至只有66元，並指該股給予今年的銷售增長指引只有10%，因為其中三款藥至今未獲批，令情况雪上加霜。不過，摩根士丹利看法仍較「牛」，認為該股中長期可望跑贏同業，因此可待其股價再抽高時買入，目標價為115.36元。花旗則認為該股昨日調整過度，會為投資者提供購入良機，目標價為105元。