呈請人轉變立場 恒大清盤聆訊押後下月底續審

昨日庭上更透露，恒大早前提出的重組方案，因為正進行的刑事調查而已告吹，新方案初步涉及由恒大向債權人分配中國恒大、恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）的部分股權。陳官關注到新方案在呈請押後期間將有何進展，恒大一方表示，會爭取債權人對新方案的支持。最終陳官再度押後聆訊。根據陳官指示，若呈請人有意繼續進行清盤呈請，要及早通知各方。換言之，這亦為將來其他潛在的恒大債權人頂上，提供空間。

債權人小組「堅決拒絕」最新重組方案

根據較早前報道，新重組方案，是在向債權人分別拿出恒大物業和恒大汽車30%股的提議之外，新增中國恒大17.8%的股份，用作債務重組。彭博的報道指出，陳官昨日在庭上表示，恒大提出的新方案只是「大致的概念」，缺乏一些關鍵細節。

同時，該報道還引述另一名債券持有人的代表律師稱，與清盤相比，恒大的最新提議，將導致回收率嚴重惡化。現時提出恒大清盤呈請的Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，公司登記地址在太平洋島國薩摩亞，2022年6月以債權人身分向中國恒大提出清盤呈請。