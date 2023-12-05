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比特幣破4萬美元 年半新高 憧憬減息 金價曾升穿2100美元破頂

【明報專訊】儘管美聯儲主席鮑威爾強調不急於減息，市場繼續預期明年上半年可能下調利率，推動現貨金昨一度升穿每盎司2100美元，創歷史新高；被視為數碼黃金的比特幣，昨晚亦曾升穿4.2萬美元，是去年5月以來首次突破4萬美元關口。根據CoinDesk的數據，比特幣價格昨曾高見42,140.09美元，重返「算法穩定幣」TerraUSD去年4月「爆煲」前的水平。Terra去年5月崩盤，引發加密貨幣市場大規模清算，多家加密貨幣公司相繼破產，令加密貨幣在過去一年多以來持續低迷。

不過，隨着市場押注美聯儲快將減息，加上美國證交會（SEC）可望批准美國首隻比特幣現貨ETF，推動比特幣價格自10月以來持續反彈，今年以來升幅達1.45倍。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）股價早段升近7%。

美首隻比特幣現貨ETF或獲批

美國10年期國債孳息昨晚繼續在4.3厘以下徘徊，美股三大指數連升5周後，早段下滑，納指跌逾1%。

CNBC上周報道，SEC官員會見了Grayscale、貝萊德（BlackRock）和納斯達克的代表。SEC的一份備忘透露，上周四與Grayscale商討，其比特幣信託基金（GBTC）轉為現貨ETF的可能性。SEC此前曾阻止該公司的現貨ETF申請，但被法院駁回，增強了市場對比特幣現貨ETF最終獲批的信心。科技公司MicroStrategy在11月斥資約5.93億美元，增持16,130枚比特幣，入貨價平均在3.6萬美元左右，如今大有斬獲。據估計，該公司現持約1%的比特幣總供應量，帳面獲利約15億美元，其股價早段漲6%。

數碼資產公司Nexo聯合創辦人Antoni Trenchev指出，比特幣邁向5萬美元關口的速度，可能取決於比特幣現貨ETF何時獲批。加密數據提供商Amberdata表示，在美國國債孳息率下降的背景下，比特幣與金價雙雙走高，即使沒有現貨ETF的催化劑，市場也看好比特幣。交易員押注比特幣到2024年3月底將漲至4.5萬美元。

對冲基金持日圓淡倉逾年半高

交易員押注美聯儲最早可能在明年3月減息，掉期價格反映聯邦基金利率將在明年5月下調0.25厘。美國10年期國債孳息率已在11月回落0.6厘，而美匯指數跌近3%，有助支撐金價及加密貨幣資產的升勢。現貨金昨升穿每盎司2100美元後，昨晚回落至2020美元水平，其價格較10月初低位升逾一成。市場人士預計，明年金價將維持在每盎司2000美元以上。

分析認為，雖然日、美利差可望收窄，但日本與其他經濟體之間的收益率差異仍然很大。對冲基金押注日圓近期的反彈將是短暫，加大了日圓的淡倉。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至11月28日當周，對冲基金的日圓淨空倉合約達65,611份，是去年4月以來最高水平。

（綜合報道）

[國際金融]