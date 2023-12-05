朱克伯格兩年來首沽Meta 套逾14億

過去10年，朱克伯格通常定期拋售Meta股票，但去年沒有出售任何持股。去年由於季度業績欠佳，Meta股價由2021年9月的逾380美元高位，跌至去年的88美元低谷。根據彭博億萬富豪榜，朱克伯格仍持有Meta約13%股份，其1177億美元的財富，幾乎全部來自Meta的持股。

OpenAI向CEO公司買晶片 疑利益衝突

此外，科技媒體《Wired》取得的文件副本顯示，OpenAI同意向其行政總裁Sam Altman持股的初創公司Rain AI，支付5100萬美元（約3.98億港元）購買NPU晶片，被指可能存在利益衝突。據報，Rain最快將在明年10月向客戶提供首批晶片。

成立於2017年的Rain，聲稱其旨在複製人腦功能的NPU晶片，其運算能力可能較AI模型開發商主要採用的繪圖晶片（GPU）高出100倍。對於AI模型訓練，NPU晶片的能源效率更較GPU高1萬倍。倘大規模推出市面，將為Nvidia目前主導的GPU市場帶來競爭。

（綜合報道）

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