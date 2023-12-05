moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Spotify裁員17% 今年三度瘦身

【明報專訊】音樂串流巨頭Spotify（美：SPOT）昨公布，將裁減約17%人手，全公司約1500人將受到裁員影響，以降低成本，應對潛在的經濟放緩。這是Spotify今年以來至少第3次進行裁員。該公司今年1月裁員約6%，6月再裁員2%。Spotify股價早段升10%。

雖然Spotify在第3財季罕有地實現盈利，不過其行政總裁Daniel Ek指出，由於在2020和2021年僱用了太多人手，目前需調整成本。由於與音樂版權持有者簽訂的授權協議條款，令該公司長期虧損。該公司此前亦為播客業務花費了數十億美元，以實現業務多元化，現正縮減相關投資。Ek表示，將專注於精簡架構，從而使利潤再投資於業務方面更具策略性。

分析：蘋果瞄準6G技術

此外，彭博社著名蘋果觀察家Mark Gurman指出，雖然蘋果仍在研發5G通訊晶片，但目前已開始將注意力轉移至6G技術，並正招聘工程師開發6G標準。Gurman稱，蘋果不想繼續延長與高通的5G晶片合約，因此仍在致力開發其首款5G晶片，但與此同時為開發6G技術而招聘人手，不過預計6G標準最快要到2030年才會推出。

Gurman又指出，蘋果準備結束與高盛的Apple Card信用卡業務合作之際，大通銀行（Chase）可能是理想的合作伙伴。Gurman稱，Chase提供萬事達網絡的信用卡，與Apple Card的系統相同，意味其毋須再切換到Visa或美國運通的平台。該銀行也是Apple Pay最早的合作伙伴之一，與蘋果合作推出各種獎勵計劃。

（綜合報道）

[國際金融]