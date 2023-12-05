陳頴峰：STO和RWA：虛擬資產下一個風口？

此外，投資界最熱門話題除了穩定幣（Stablecoin），要數將真實世界資產（Real World Assets，簡稱RWA）代幣化的業務機會。RWA代幣化泛指將傳統實物資產（如房地產、藝術品、收藏品等）通過區塊鏈技術，轉化為數字代幣的過程。

簡單地說，將資產代幣化，無論是證券或其他RWA資產，好處之一是提升資產流動性。有了區塊鏈技術後，金融科技界通過將資產代幣化（STO），可將其細分做數字代幣，用更小單位交易，提高流動性，這為投資者提供更大靈活性；亦有人提出資產代幣化，可以釋放低流動性資產裏面的「流動溢價」，提升資產的價值。

資產代幣化亦為資產擁有者和投資者開啟更廣泛的參與空間。在傳統金融市場中，常常因為高門檻而限制某些投資者的進入，資產代幣化消除這種限制，任何人都有機會透過購買代幣投資資產。這不止為更多人提供投資機會，也拓寬資產擁有者的目標投資者基礎。此外，資產代幣化可通過發行代幣，在虛擬資產平台上面籌集資金，為資產擁有者提供新的籌資途徑，也為投資者提供更多投資機會。

理論上，資產代幣化有助於降低交易成本。在資產代幣化中，發行與交易可在區塊鏈上進行，減少參與的中介機構，降低交易成本。

如果資產代幣化都是一面倒的好處，應該已有很多STO和RWA項目在發行和交易。但在金融業界，即使是最前瞻性的公司，仍在探索。根據筆者和業界朋友的討論，暫時STO和RWA仍有問題尚待解決，基本上不是技術問題，反而是業務模式問題。

其中一個最大問題是，到底STO和RWA對發行人最大利益是什麼？一般發行人希望代幣化RWA後，可以令到資產對投資者更吸引，但如果一個資產項目，例如房地產收租回報現在是2厘至3厘，即使代幣化後回報也不會改變。另一個難題是暫時二手市場流動性不足，當證券或RWA代幣化後，即使一手市場認購充足，如果缺乏二手市場成交，初始投資仍有退出市場的困難，代幣化資產變得不夠吸引。因為暫時香港只有兩家虛擬資產交易平台獲發牌，正忙於將頭部的加密貨幣上架，所以新的代幣化項目比較難在交易平台上掛牌，變成交易只能在場外（OTC）進行，增加交易雙方的難度。

最重要是法律和監管的不確定性，尤其是RWA代幣化面臨法律和監管的挑戰，因為傳統金融監管機構對這種新興技術規範未完善，初期項目肯定在跟監管的溝通上非常冗長和高成本，另本地法律數碼化程度仍待跟上，例如香港樓契仍是紙本，相對歐美已用數碼版本和數碼簽名，更難將資產產權數碼化。

最後是網絡安全風險，對於毋須許可的公鏈上，交易和使用不記名形式的代幣化證券，網路安全風險或大增。由於缺乏對外界訪問的限制，以及公鏈的開放性，投資者或會在沒有追索權情况下遭受重大損失，發生盜竊、黑客攻擊或其他網絡攻擊時，可能難以收回資產或提出損失索賠。此外，由於此類代幣化證券相對容易轉移，導致所有權及匿名的變化，可能面臨更高的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）問題的風險。

綜合一路探索和討論，金融業界仍然覺得STO和RWA可能會是下一個金融業風口，但在可見將來，有些挑戰和問題需要解決，然後這塊業務才能起飛，達到一個規模效應，體現到前面提及的各種益處。

亞洲金融科技師學會副主席 元宇證劵行政總裁兼董事 香港大學持續進修學院兼職講師

[陳頴峰 金科育律]