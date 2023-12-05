InnoHK 促進環球科研合作 加快成果轉化落地

建立夥伴關係 加速研發進度

Health@InnoHK 研發平台主要聚焦醫療科技，而創新診斷科技中心則專注於分子診斷技術的應用，包括將分析孕婦血漿中胎兒 DNA 技術，轉化為臨床無創產前檢測服務，及早為胎兒診斷出患有唐氏綜合症的風險，現時全球每年有逾千萬孕婦受惠於這項服務；另一項突破是用血漿（EBV）DNA 測試，以無創方式篩查出七成第一、二期鼻咽癌患者。相關 DNA 測試技術正在不斷發展，盧教授基於遊離 DNA 表觀遺傳學，開發檢測多種癌症和追蹤癌源器官。 他帶領團隊創立了 Cirina，與另一家專注於癌症早篩公司 GRAIL 合併，推出全球首款可以一次檢測 50 多種癌症的篩檢產品。

在生物醫學研究上，有時需要收集大量的個案數據，故國際之間的合作非常重要。創新診斷科技中心科研總監、香港中文大學李嘉誠醫學講座教授及化學病理學講座教授盧煜明教授表示：「InnoHK 其中一個重要功能，是協助我們建立一些研究夥伴關係。以在香港及華南地區相當普遍的鼻咽癌為例，香港每年只有 1,000 個案例並不足夠；而廣州每年卻可以有高達數萬研究個案。因此，我們與中山大學合作，藉內地龐大網絡累積研究數據。」

資源豐富 創造氛圍

盧教授自 1997 年回港，單是研發無創產前檢測技術，前後便經歷逾二十年時間，才從科研走到市場應用這一步，他形容科研是一場馬拉松，沿途同步見證香港創科不斷發展。他憶述：「我剛回港時的資源較少，當時在六呎空間裏做實驗，欠缺電腦分析設備，只能做一些成本較低的研究；如今的情況完全不同，InnoHK 資助研究項目的數字是以億元計算，足以建立設備先進的實驗室；加上近年有許多自動化的技術及儀器，都令科研工作飛躍發展。」

同時，盧教授贊同 InnoHK 匯聚不同頂尖研發實驗室，有助凝聚創科動力，他說：「科研有時涉及跨領域知識，例如我專注於醫學、診斷方面的研究，近年亦需要一些結構生物學；或冷凍顯微鏡技術，我可以在 InnoHK 創造的環境下，很容易請教到相關的專家。」

醫工合作 測試臨床

另一個 AIR@InnoHK 平台，則專注人工智能及機械人科技。利用納米機械人、內窺鏡機械人進行無創式手術，過程更安全，術後恢復得更快，是未來外科手術的大突破，然而反覆的臨床前測試、人體臨床試驗、取得國際認證等，都是手術機械人轉化落地不可或缺的過程。MRC 聯席總監、香港中文大學醫學院副院長（外務）趙偉仁教授及機械與自動化工程學系歐國威教授藉 InnoHK 成就夢想，以 MRC 為基地推進整個醫療機械人行業發展。趙教授指，早在 2013 年，中大已嘗試醫療及工程聯合研發 (「醫工合作」)的可行性，唯當時面對例如雙方需分開實驗室等一定限制；而 MRC 則有許多特點，令其成為全球難得一見的「醫工合作」實驗室。

MRC 的團隊除了由中大醫學院不同專科醫生、工程師和研究人員組成外，亦有來自蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、倫敦帝國學院（Imperial College London）以及約翰‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的科研成員；而MRC 混合手術室內配備了磁力共振掃描及機械人輔助 C 臂 X 射線成像系統（Artis Zeego）儀器，專門為研發新型手術機械人及醫療設備而設，透過活體動物和屍體實驗作臨床前評估，充分體現多樣性如何帶來無限可能。

歐教授亦指對他而言，MRC 是一個讓醫療及工程師團隊在這裏有共同語言的 Playground，成為醫療機械人的臨床前基地。「醫療機械人有很多種類，除了產品研究及開發，也必須經過嚴謹的臨床前及真人測試，才能取得認證及可以在市場銷售。MRC 兼具專業團隊及設備，在這裏反覆進行臨床前動物及屍體測試，期間不斷修正醫療機械人的漏洞及不足，務求保證在人體測試中，機械人的性能及安全性。」最近，MRC 便為初創企業 Cornerstone Robotics Limited 設計的外科術機械人，於一年內在香港及中國內地完成逾 100 個真人測試，並協助該企業申請中國認證，加快市場應用的步伐。

全面培育 創建生態

趙教授表示，MRC 劃分了對內及對外的工作，「對內有三大研究方向、十個項目，計劃從短、中、長期完成研究，包括納米機械人、內窺鏡機械人及影像引導式機械人介入治療，這些都是未來五至十年需要的醫療科技。長遠而言，MRC 希望發揮更大的影響力，成為醫療機械人研究的培育樞紐，為業界提供一條龍服務，包括醫療及工程團隊顧問、臨床前及真人測試平臺、聯繫大灣區生產線，協助整個行業將技術轉化為應用。」

至於對外，兩位教授均指， InnoHK 項目極具前瞻性，引領本地創科的發展方向，包括資金及實驗室場地配套，亦是 MRC 能在成立短短三年做出成績原因之一。歐教授說：「過去幾年，InnoHK 為本地創科業提供基建設施，下一步應協助建立更多與國際與大灣區融合的渠道，創造成熟的產業生態。」

「InnoHK創新香港研發平台」高峰會 2023：促進環球科研合作．推動成果轉化落地

由創新科技署及香港科技園公司合辦

日期：十二月六日（星期三）

時間：上午 9 時 30 分 – 下午 5 時 30 分

地點：香港科學園第三期 12W 一樓大展覽廳

內容：雲集超過 70 位國際知名學者、本港科研人員、商界領袖、業界人士，聚焦探討醫療科技和人工智能及機械人科技與醫療相關及人工智能及機械人科技。InnoHK 創新香港研發平台旗下28所研發實驗室將分享科研合作的成果，及在現場設置展覽。