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財新服務業PMI報51.5 3個月新高勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】昨日公布的11月財新服務業採購經理人指數（PMI）報51.5，創3個月新高，按月升1.1，為連續第11個月處於擴張區間（見圖），同時亦略勝於市場預期的50.5 ；受財新於上周五（1日）公布上月製造業PMI升至50.7，重回擴張區間，以及服務業PMI勝預期所帶動，綜合PMI亦升至51.6，按月升1.6。

高盛指出，月內新出口訂單指數51.5，按月略跌0.3，有受訪企業表示，月內國內外對中國服務的需求有所改善。財新智庫高級經濟學家高喆表示，新出口訂單指數亦連續3個月處於擴張區間，服務業供求均擴張，服務業市場逐步好轉。另外，經營活動指數和新訂單指數，連續11個月處於盛衰線以上，並錄得3個月以來新高。

月內就業指數為49.9，按月稍跌0.1，高喆指出，有企業表示市場改善略遜預期，而服務業就業自2月以來亦出現首次下跌，部分企業於員工聘請方面較為謹慎。

另外，標普全球昨亦公布11月香港特區PMI升至50.1，略為高於50盛衰線，按月升1.2，結束連續4個月的跌勢。香港私人營商環境終在4個月惡化後轉趨穩定，但其改善幅度有限。高盛指出，11月PMI有所改善，主要源於存貨指數升至52.1，按月升4.6，其次則受惠於就業指數升至50.8，按月升1.5。

港PMI升至50.1 結束4個月跌勢

標普全球指出，本港月內新增訂單量雖然連續第5個月錄得跌幅，但其跌幅屬輕微，而來自中國內地的新增訂單量同樣有所放緩。其中有受訪者表示，國內外經濟疲軟，令到私營商品及服務的需求下降；出口方面，受惠於新增訂單量跌幅有所收窄的情况下，其產量則錄得4個月以來最溫和的跌幅，其中有數據指出，批發及零售業的減產幅度較低，成為產量跌幅收窄的主要原因；就業方面，香港私人企業於月內增加員工數目，其員工數目增長速度，為自4月以來增長最快。