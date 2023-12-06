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匯豐范卓雲：港股最壞時候或已過

【明報專訊】匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，港股估值處於歷史低位，認為市場已過度悲觀，相信港股「最壞時候或已經過去」，恒指下跌空間相當有限。她續稱，隨着美國於明年進入減息周期，料港股將逐步回穩，預測恒指明年目標價為19,890點；另外，匯豐私銀對中國內地和香港股票給予「中性」評級，看好零售及服務業板塊。另匯豐私銀預測香港GDP今明兩年，分別增長3.3%及2.8%。

恒指明年目標19890

范卓雲表示，先前中國經濟增長較市場預期低，以及中國經濟受內房方面的挑戰所影響，再加上亞洲區其他經濟體增長較強，如印度、印尼及韓國等，因此認為將香港及內地給予「中性」評級較為合適；另外，匯豐私銀預測中國GDP今明兩年增長預測，分別為5.2%及4.9%。

匯豐私銀預測，美國將於明年第三季開始減息，范卓雲預計人行明年亦會跟着美國減息，料人民銀行會減息20點子（100點子等於1厘），同時將存款準備金率（RRR）下調0.5個百分點；人民幣方面，范卓雲指料美國經濟將會保持韌力，美元於明年會繼續維持強勢，預測明年美元兌人民幣目標價為7.3。

范卓雲預料美國明年第三、四季，每季減息25點子，料美息將回落至4.75厘至5厘區間；她更估計美息於2025年的首3季，每季減25個點子，料2025年美息降至4厘至4.25厘區間內。范卓雲表示，美國消費物價指數（CPI）及核心通脹已經進入放緩階段，她認為西方主要央行貨幣緊縮周期結束，預計美聯儲於下星期的議息會議將維持現息，直至明年第三季。