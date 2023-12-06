大家樂家族成員退任CEO 梁可婷接任 主席：轉可持續專業管理模式

明報記者 方楚茵

屬非執行董事的大家樂主席羅開光表示，部署整個傳承計劃已經超過10年，此舉標誌着集團的企業傳承計劃取得重要進展，旨在為未來業務發展確立最佳的管理模式，逐步將家族直接管理轉變為專業可持續的管理模式，以應對快速轉變的市場，促進集團的持續發展和增長。

羅開光：部署傳承計劃逾10年

羅開光又稱，按照這個管理模式，家族成員在董事會繼續擔任決策者的角色，而公司日常營運則交由專業管理團隊負責。透過雙方的緊密合作，互相學習，領導公司再創高峰，不僅是對股東最好的安排，也是為了實現公司的長期成功。

家族成員續任董事會決策角色

本報翻查記錄，以往公司主席、首席執行官及行政總裁等重要職務，均多由創辦人羅騰祥嫡系成員或羅氏家族親屬擔任，如羅騰祥女婿陳裕光由1989年出任行政總裁職務，其後亦曾任首席執行官及主席；羅騰祥兒子、年約67歲的現任主席羅開光亦曾擔任行政總裁及首席執行官。目前擔任首席執行官的羅德承亦為羅氏家族親屬。

一般家族企業的成員在出任要職時，多數無按法定退休年齡退休。不過早在2011年，陳裕光在60歲時退任行政總裁，留任主席兼非執董，當時他表示已年屆60歲，透露是「達到公司法定退休年齡」而榮休，又指子女都各自有自己的事業，並無鼓勵他們接班。陳裕光在榮休後，亦開辦了傳承學院，協助華人家族做好傳承工作。

至於羅開光近年亦曾在2018年接受本地傳媒訪問時公開其對家族接班的看法，他指「（傳承）是指大家樂這盤生意持續發展，用最好方法做好；將來管理層可能不是姓羅，但股東一定是姓羅的人」，顯示早對交棒至專業管理人士做好準備。

49歲羅名承仍擔任執董

值得留意的是，有別於其他家族企業早早安排第三代接班人加入董事局，目前大家樂只得年約49歲的羅名承擔任執董，他為羅騰祥侄子羅開親之子，暫未知往後羅名承會否成為接班人選。

對於候任首席執行官梁可婷，羅德承指出，過往數年與梁可婷緊密合作，共同管理集團業務，深信憑藉其的專業領導力、洞察力和親和力，集團各業務板塊在她的領導下將繼續發揮最大的協同效應等。