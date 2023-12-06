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羅氏三大企業 維他奶最早加入專業管理

【明報專訊】本港經典品牌的維他奶（0345）、大家樂（0341）及大快活（0052），三大品牌均源自香港老牌且低調的羅氏家族，更由三兄弟羅桂祥、羅騰祥、羅芳祥分別創辦及掌舵。

羅氏家族最早發迹的是羅桂祥，根據公開資料，他早年獲得另一本地老牌「余仁生」東主、亦是其父親羅進興的東家余東旋的資助，在香港大學攻讀商科，其後偶然認識到「大豆-中國之牛」的演講，加上當時正值抗日戰爭及內地淪陷，難民湧至，最終令羅桂祥決心將豆漿大規模生產成為廉價而有營養的飲品，在1940年成立「香港荳品有限公司」，並生產命名為「維他奶」的奶品。羅芳祥其後加入香港荳品工作，而戰後羅騰祥亦加入公司。

其後羅騰祥計劃自行創業，並在1969年開創了「大家樂」；而羅芳祥自「維他奶」退休後，亦開始於加入餐廳的運營，惟因營運理念相分，最終創立了「大快活」。

時至今日，維他奶已成為本地飲品股一哥，家族第三代亦開始接班。集團在11月21日公布，委任自2017年加入公司、主席羅友禮之女、現年48歲的羅其美為維他奶副主席。而維他奶亦是羅氏三大企業中，最早加入專業人士管理的公司，自2013年4月已委任陸博濤（Roberto Guidetti）為行政總裁，他現時亦為公司執董。

至於大家樂第三代方面，着力「傳承學院」發展的前主席陳裕光的兒子陳浩弘自行創業，創立港人熟知的婚宴集團會所1號（ClubONE），專攻婚宴及宴會市場；其女兒陳浩寧開設室內設計師公司。

而大快活目前董事局的執董中，仍由羅芳祥之子羅開揚擔任主席，羅開揚之子、第三代羅輝承為行政總裁，另有由首席市務主管躍升為執董的李碧琦。