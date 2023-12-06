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FINI頭炮招股 堵重複認購辨股權集中

標籤：經濟

【明報專訊】首批採用港交所（0388）新股結算平台FINI招股的新股周二登場，揭示系統除了將股份定價（T）至上市日由T+5縮短至T+2以外，更具有效堵截重複認購，以及即時辨別股權高度集中等優點。不過，新股要上市前一日深夜才公布分配結果，令活躍散戶未能即時知悉認購倍數、中抽籤率等，在不掌握全面資訊下在暗盤市場交易惹來爭議，有業界認為港交所有檢討空間。港交所回應，適時探討更多優化方案。

首批FINI有3家公司上市，當中K Cash（2483）被發現達2100個無效申請，主要為重複認購，升輝清潔（2521）亦有601個重複認購（見表）。FINI亦即時發現K Cash股權高度集中，其首二十五大股東認購股數佔發行股數近73%，連同大股東佔總股本約93%，為3隻新股中最高。

乏資訊下暗盤交易惹爭議

不過，在FINI下，新股一改過去上市前一日開市前公布分配結果，改為當日晚上11時前公布結果，而周一傍晚所有暗盤平台收市前，3隻新股均未公布股份分配結果，有股民批評新機制下未能在掌握充分資訊下作暗盤交易決定。

卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹指出，FINI系統有其獨特功能，從首批新股表面數據來看，認為可成功堵截重複認購。至於配發結果要在上市前一日深夜才公布，她表示，按FINI公布，配發結果不遲於晚上11時公布，是符合規定，但是否需要提前，她沒評論。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，即時發現股權高度集中是好事，可加快發現違規事宜，提升股市廉潔度。他認為新股淡市下股權高度集中難以理解，是否與有心人欲收集炒作部署有關，他不作評論。

港交所：適時探討優化方案

他又批評，暗盤時間早過分配結果公布，暗盤「究竟交易緊什麼？」，在未有分配結果下暗盤市場交易，令可信性值得商榷，認為港交所有檢討空間。

港交所發言人表示， FINI的流程是與各持份者經商討後因應其需求而制定。大多數個人投資者會透過券商認購新股，券商透過FINI可在新股上市前兩個工作日的下午6時前收到客戶新股分配結果通知，比過往只能於上市前一個工作日才獲悉其客戶的新股分配結果提早。該所將繼續與各市場持份者合作，適時探討更多優化方案。