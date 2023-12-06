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羚邦：中期業績達成5年戰略目標

【明報專訊】IP（知識產權）管理公司羚邦（2230）早前公布截至9月底止中期業績，期內純利按年增一成。集團主席、執行董事兼行政總裁趙小燕昨早於記者會上表示，是次業績達成集團5年企業戰略目標，未來將繼續集中主業務的增長，包括透過動漫視頻平台Ani-One及馬來西亞、印尼和印度的新頻道擴展內容發行平台。

截至9月底止，集團可用媒體內容版權數目由656部增至667部，包括《咒術迴戰第二季》、《我推的孩子》、《能幹貓今天也憂鬱》等。至於可用品牌數目，由260個增至316個。

力擴發行網絡 續物色併購

趙小燕表示，集團與Amazon Prime Video、嗶哩嗶哩（9626）、愛奇藝、Netflix和Crunchyroll的平台合作，以擴大內容發行網絡，同時將在亞洲及全球積極收購及發行劇集及電影，並繼續物色合適的併購。

稱投資可換股債「可攻可守」

期內，集團投資一筆2026年到期的6厘可換股債券，總值100萬新加坡元。

集團執行董事、財務總監兼公司秘書馬正鋒表示，該公司主要業務負責演唱會及音樂相關活動，並形容該筆債券「進可攻退可守」，即使對方3年內未能上市，仍可收有6厘息。

該公司早前公布中期業績，期內收入按年增16%至2.48億元，純利增12%至3619.8萬元，每股溢利1.9仙，派中期息0.89仙，較去年同期增27%。