moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

印度股市市值逼4萬億美元 3年增長兩倍 追近港股市值

【明報專訊】印度經濟強勁增長，吸引外資流入，加上散戶紛紛入市，推動全球第五大的印度股市節節向上，市值首次逼近4萬億美元，略低於市值4.67萬億美元的香港股市市值。在全球增長放緩的背景下，印度經濟脫穎而出，第三季GDP按年增長7.6%，是增長最快的主要經濟體，而印度一直標榜自己是「替代中國市場的投資目標」，今年迄今已吸引海外基金向印度股票注入150億美元。印度Nifty 50指數今年以來升14%，勢將史無前例連續8年上漲。

根據彭博社匯編的數據，在印度上市的證券市值，自2020年3月新冠疫情爆發的低位增長兩倍，截至周一達3.996萬億美元。印度總理莫迪領導的印度人民黨，本周在4場關鍵地方選舉中贏了3場，鞏固了莫迪在明年國會改選的優勢，預示政府政策的延續性，為市場消除政治風險，有助維持印度股市的升勢。

MSCI印度指數表現連續3年超中國

今年MSCI印度指數的表現，有望連續第三年超出MSCI新興市場指數逾10個百分點，且有望連續第三年超越MSCI中國指數逾20個百分點。

印度的年輕勞動力，以及印度政府在全球供應鏈爭取更大份額的措施，正吸引蘋果等企業到印度生產。倫敦智庫——官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）的一項研究顯示，全球退休金和主權財富管理機構紛紛投資印度，對投資中國感到猶豫。

摩根大通的報告指出，強勁的經濟數據及企業盈利、油價下跌，以及大量散戶入市，都是推動印度股市上漲的近因。印度股市上漲，也引發了首次公開募股（IPO）的熱潮。《日經亞洲》引述安永的預測，指印度孟買兩個交易所今年將有209家公司IPO，數量較去年增長45%。不過安永預計，深圳今年IPO 數量將下跌33%至126宗，上海將下跌36%至99宗，而香港將下跌19%至61宗。

安永：港IPO將落後印度

安永預計，今年香港的IPO集資規模將下降58%至53億美元，而印度的IPO集資規模將增至66億美元，這將會使香港被印度超越，在IPO市場的融資規模降至全球第六。這也將會是Dealogic自2003年有統計數據以來，印度IPO融資規模首次超越香港。受內地科技企業在香港上市推動，香港在過去15年，有7年穩居全球IPO融資規模之冠。金融服務公司Ambit的機構股票主管Nitin Bhasin指出，偏愛小型股（small caps）的印度散戶提供了大量流動性，令IPO熱潮可能持續。中、小型股被熱炒，鼓勵許多較小型的印度企業上市，爭取估值上升。不過他憂慮印度股市可能面臨「非理性繁榮」（irrational exuberance）。美聯儲前主席格林斯潘於1996年曾以這措辭，形容股市泡沫開始膨脹。

印度股市的風險，部分源自其高估值。部分投資者對印度股市市值過高，以及交易過於擁擠（crowded）表示擔憂，增加了股市回調的可能性。此外，散戶的參與度不斷提升，當中許多人聽取了不合資格的財務顧問及網紅的建議進行買賣，令市場監管機構感到擔憂。

（綜合報道）

[國際金融]