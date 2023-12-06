美職位空缺減幅超預期 美10年債息跌穿4.2厘

Nvidia：助日建AI技術生態系統

此外，Nvidia（美：NVDA）行政總裁黃仁勳與日本經濟產業大臣西村康稔會面時表示，尋求與日本研究機構及企業合作，在日本建立人工智能（AI）晶片廠網絡，助日本建立AI技術相關的生態系統。

黃仁勳表示，將盡最大努力，優先考慮日本對繪圖晶片（GPU）的需求。據其介紹，Nvidia將與雲業務巨頭SAKURA internet、NTT等日本企業合作，並將在日本建立AI研究實驗室，投資當地初創公司，並向公眾推廣AI應用。他認為透過結合生成式AI，與日本擁有的製造業領域專業知識和經驗，能在AI領域發揮優勢。

此外，IBM（美：IBM）與Meta（美：META）發起了一個由50多家AI企業及研究機構組成的AI聯盟，推動開源AI模型的發展，促進AI生態系統的多樣性。IBM表示，自8月以來一直與Meta合作，將那些沒有像OpenAI那樣受到關注的AI機構組織起來，以免AI的未來由少數公司決定。參與AI聯盟的成員，包括英特爾（美：INTC）、超微（美：AMD）及美國國家科學基金會（NSF）等。

OpenAI及其競爭對手Anthropic等，在開發AI模型方面處於領先地位，但這些模型被構建為封閉式或自有系統，用戶往往須付費使用。

（綜合報道）

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