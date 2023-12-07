AI 數碼化轉型 不能等的企業革命

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用戶痛點可借助AI主動分析

事實上，除了上次提到的被動式分析，品牌也可以積極主動地創造機會來獲取用戶意見評價。其實用戶調查、評價、社交媒體監聽Social Listening 並不是什麼新鮮事，但是借助了AI，其實可以創做更多有用資訊的機會。例如問卷中一些量化問題結果，往往只造成一個圖表，可能不會產生什麼特別結論。但現在依靠AI，至少可以要求「創造」一些結論。GenAI 是一位創作大師，絕對會創作出一堆很有創意，甚至超越想像而無用的結論。但至少從這堆結論點子中，Marketers可以選取再思考，往往有意想不到的收穫。以往開放式問題的答案可能難以分析，但借助AI深入挖掘後，用戶情感、摘要、分類都可以輕鬆完成，讓資訊提供更大價值。更重要的是，可以借助AI的能力，改進現有的調查問卷，創建更優質的問卷。

小測試長遠策略

AI 數碼化轉型對企業不是容易的一步。它需要管理層的洞察力，需要由上而下的決策動力，如果不是這樣，幾乎不可能發生。此外，數碼化轉型也需要長期的投資，包括資源、時間和團隊投入。特別是在重新設計業務流程方面，來自工作層面可能會抗拒改變，甚至在需要數碼化轉型中加入第三方顧問的「新鮮視角」，在「過於熟悉」的業務流程中找出真問題。

AI轉型的三個行動

Jeremy Korst 和 Stefano Puntoni 這兩位學者在Harvard Business Review 中，對品牌在業務中用GenAI 建議抱持「好奇而謹慎」態度，我認為這對於企業家、管理層、銷售和營銷人員來說非常受用。數據隱私和AI的真正威力仍然是一個充滿爭論的議題，然而營銷人員和品牌絕不能就此等待問題解決才行動。培訓團隊的AI知識，重新審視及設計業務過程引入AI和自動化，在公司文化中擁抱實驗精神是企業在AI洪流下應該立即採取的三個行動！

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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