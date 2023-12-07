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恒指升135點 北水兩日淨流入逾百億

標籤：經濟

【明報專訊】美國就業數據轉弱令市場憧憬美國減息，港股三連跌兼見1年低位後終反彈，一度升逾270點，恒指收市升135點，收報16,463點，成交金額988億元，北水兩日累計淨流入過百億元。宣布計劃回購60億元股份的太古（0019）大升逾17%，創15年最大單日升幅，被主席楊元慶減持的聯想（0992）獲券商唱好，全日飈10%成表現最佳藍籌。

太古飈逾17% 15年最大單日升幅

隔晚美股個別發展，恒指低開15點一度跌最多93點，但於低位止跌回升，曾最多升272點，收市升135點或0.83%；國指收報5663點，升54點；科指升64點，收3747點。北水方面，淨入增加23%至56.1億元；南水北上合計淨流入23.42億元人民幣，終止連續3日流出。

科指跑贏大市，除阿里巴巴（9988）偏軟外，其他科技股普遍做好，美團（3690）、快手（1024）齊升逾2%。日前跌逾一成的聯想獲券商唱好，匯豐看好個人電腦將成為聯想來年度的主要增長動力，目標價由9.9元上調至11.4元，重申「買入」評級，刺激股價升10%至9.76元。

太古亦獲多家多行唱好，其中摩根士丹利指其60億元回購計劃有助支持更高的資本回報，同系國泰（0293）向政府贖回50%優先股，以及太古地產（1972）近期出售One Island East辦公室皆屬正面因素，預期太古股價於未來60天內有80%以上機會上升，目標價69元，評級「增持」。其他本地地產股亦上升，恒地（0012）升3.1%，太古地產升4%，新世界（0017）更一度反彈逾半成，市場消息稱，集團大股東鄭家純家族分別於周二及周三增持新世界股份，惟未知涉及金額和股數，該股收市升4.2%。

另一方面，摩根士丹利報告指出，主動型長線基金經理於11月進一步減持內地及本港股票，涉資28.5億美元的淨沽出，以歐資基金帶頭沽售，而且資金流出兩地股市的情况未見放緩。報告提到，自8月以來，主動型長線基金經理一直在以平均每周7億美元的速度淨拋售中國內地及香港股票，其中每當MSCI中國指數反彈3%至5%後，資金流出往往會加速，又以內銀股最不受基金經理歡迎。

金管局透過貼現窗拆出35億

港元拆息連續3日全線向下，隔夜拆息連跌7日至約3.618厘，見逾1個半月新低，與供樓相關1個月拆息跌至5.423厘的近兩星期低位，惟港匯顯著轉強，曾見7.8083升111點子（1萬點子等於1元）。銀根相對鬆動，但金管局昨仍透過貼現窗向市場拆出34.7億元。阿仕特朗資產管理董事鄭家華認為，昨日反彈因平倉因素為主，缺乏好消息下，加上銀行年底「收傘」，不排除後市跌穿16,000點。