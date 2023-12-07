高盛予新世界「沽售」評級 料續跑輸同業

股本回報率低同業1個百分點

高盛直言，相信新世界發展的負債率達74%，相比同業約15%的情况，加上在出售新創建（0659）後，將導致其穩定的經常收入佔比及股本回報率下降，其派息前景亦可能會影響新世界發展相對同行的股價表現。

高盛稱從較高層面上看，新世界底線盈利能力（bottom-line earning power）下降了約80%，即使淨負債比率降低10個百分點，仍達70%，而且受累於房地產組合龐大、債務支出偏高及資本開支較高，新世界的股本回報率較同業低1個百分點。

市場將迫切期待新世界發展對2024財年的股息指引，鑑於2023財年派息率超過100%，亦預期新世界2024至2026財年的可持續股息只有約0.2元。

負債重 料高水平派息不可持續

同時，高盛又表示，新世界發展為債務再融資亦將是市場關注所在，新世界發展每年需要為500億元債務進行再融資；另一方面亦要為每年150億元的資本開支募集資本，這方面仍可以藉非核心資產出售約100億元及經營業務之現金流約50億元相抵。即使如此，高盛指出，新世界發展仍有約60億元的需付債息及永續債的虧缺，因此高盛認為如2023財年派每股0.76元的高水平派息長遠並不可持續。而新世界發展或會通過出售更多資產或提高槓桿比率，以再派一至兩年高股息。

信置評級由「沽售」升至「中性」

高盛又將信置（0083）評級由「沽售」升至「中性」，目標價卻降至9.9元，至於其他地產商目標價亦有所調整（見表）。