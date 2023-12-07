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香港寬頻推新品牌「N mobile」

【明報專訊】香港寬頻（1310）流動通訊服務重新定位，推出新品牌「N mobile」，以針對熱愛旅行的年輕人、家庭和退休人士等顧客群，當中服務包括本地及大灣區流動通訊、旅遊數據卡、漫遊通話以及網絡安全方案。

香港寬頻未來持股管理人及業務轉型總裁佘雋知表示，港人北上消費或出外旅遊需求愈趨增加，故推出新流動通訊服務以吸引相關客戶群。

指港人外遊需求增 新服務吸客

據官網介紹，該服務為兩年期合約，最低月費為108元，當中計算是豁免合約期內行政費、網絡速度4.5G及每月本地數據用量10GB，並剔除「每月大灣區數據1GB」選項。

若客戶需要在中國內地使用流動通訊服務，則要透過「Global SIM 旅遊數據卡」，惟兩年期間最多使用14日，如超過限額，用戶或需另以每GB付費至少15元以維持服務。兩年期合約 最低月費108元

兩年期合約 最低月費108元

佘雋知指，用戶在內地所使用的支援營運商將據當時訊號、使用場景而決定，而本地網絡繼續由3HK支援。

對於其他電訊商如中國移動（0941）亦提供相類似的流動通訊服務，佘表示，公司會持續優化產品和用戶體驗，例如在大灣區尋找不同合作伙伴以提供更多優惠，以及考慮增加數據用量等。現時該服務與AlipayHK、Foodpanda等合作推出不同優惠。