證監：上季ETF錄162億淨流入

第3季虧損收窄至1.23億

季內，ETF錄得162億元淨資金流入，其日均成交額按季增長12%至148億元；ETF通南向交易平均每日成交額達35.9億元，佔期內合資格香港ETF成交額的15%。截至9月底止，證監會認可ETF有175隻，市值達到3695億元。

另外，187家開放式基金型公司已獲註冊，其中季內新註冊的佔36家，同時在港註冊成立的基金錄得約117億元的淨資金流入。

若以截至9月底止6個月計，整體錄得淨流入額為235億元，主要源於指數基金及貨幣市場基金，分別淨流入42.1億美元（約329億港元）及30億美元（約234億港元）。至於證監會認可的ESG（社會、環境及管治）基金，按季增加7.2%至209隻，管理資產總值升1.8%至1.25萬億元。

ESG基金增至209隻

報告又提及，證監會季內處理39宗新上市申請，包括1宗來自特殊目的收購公司、4宗來自尚未有盈利的生物科技公司。至於牌照申請數目，季內收到2017宗牌照申請，按季增加13%，按年則升6%，季內所發出的33個公司牌照中，主要屬於提供資產管理，以及就證券提供意見的受規管活動，分別佔44%及36%。