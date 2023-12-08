香港航天科技擬本港中東雙重上市

已委阿聯酋投行任財務顧問

該集團上周才有多名董事集體辭職，並委任迪拜王室成員Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum等人為執行董事，一個星期之後，董事局決議將公司股份於一間中東證券交易所潛在雙重上市，但要視乎中東相關監管機構對潛在雙重上市的批准、達成所有完成潛在雙重上市的必要條件，以及進行潛在雙重上市時的市場氣氛及市況。其解釋，潛在的雙重上市計劃將使其能夠進入中東證券市場，並且擴大其於該市場的影響力，亦將令其具有潛力擴闊未來於零售、機構及主權投資者方面在中東的股東基礎及其集資渠道，於長遠而言可能更有利於提升股份的流動性。

近期有不少上市公司進軍中東市場。當中知行集團（1539）便與阿聯酋阿布扎比大型投資企業EIH旗下Lead International Investments(LEAD ) ，簽署諒解備忘錄，共同發展阿聯酋綠色能源解決方案的市場機遇。