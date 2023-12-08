世茂提初步重組框架 冀減債最多70億美元

截至10月底現金結餘220億人幣

集團又披露整體流動資金仍然受限，截至10月底現金總結餘為220億元（人民幣，下同），包括由公司持有的10億元，其附屬公司及其各自的附屬公司持有現金約40億元，另有170億元為受預售及其他監管安排限制的現金。

集團稱，初步重組框架由下列要素包括四大部分，包括將部分現有債務交換為以集團主要境外資產組成的抵押品組合作擔保的新債務工具，到期日為自重組生效之日起計不超過 9 年。

以及世茂將以較現有債務本金金額折讓的價格，將部分現有債務交換為具上限金額的新優先擔保債務工具，有關工具將享有類似其他新債務工具抵押品組合的優先順位擔保。而新優先擔保債務將較其他新債務工具獲優先償還。

同時，世茂將部分現有債務交換為公司的股票掛鈎工具，經相關批准及全部轉換後，該等工具將轉換為公司較大比例的普通股份；以及向於特定期限前支持重組建議的債權人支付同意費。 截至昨日公告日期，公司與各類債權人尚未就境外重組的條款達成最終協議。

集團又稱，於2023年至2033年期間，估計集團主要境外資產的累計槓桿現金流量約介乎15億至20億美元。境外資產有可能供集團用於償還經重組後境外債務，而大部分經重組後的境外債務，將依靠境內業務產生並可上繳至集團境外實體的現金流償還。

首11月累計銷售額跌50%

另外，世茂同日公布今年首11個月的累計合約銷售額為400.1億元，較去年首11個月的794.9億元，按年跌49.7%；單月11月合約銷售額為24.3億元，較去年11月的65億元，按年跌62.6%。