Google推Gemini 挑戰GPT-4 爭取重奪AI霸主 早段股價升6%

Gemini Pro將向客戶提供一系列基於Gemini的AI程式，能處理各種文本及影音檔案。Gemini Pro亦將支援ChatGPT的競爭對手Bard。

稱勝過市面任何AI系統

OpenAI去年推出ChatGPT後，Google開始加快AI技術的開發，爭取重奪AI領域的霸主地位。Google DeepMind行政總裁Demis Hassabis表示，Gemini可能代表Google迄今為止，最進取的科學與工程結合項目。

Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）在5月的開發者大會宣布Gemini項目。據《華爾街日報》報道，Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）幾乎全職投入到Gemini項目，與研究人員開發該大型AI系統。Hassabis透露，Google使用網上數據來建構Gemini，包括來自Google旗下YouTube的影片。

Bard訪問量落後ChatGPT

Google表示，Gemini採用了Google自家晶片，其對於一系列資訊的處理，包括文本、電腦代碼、音檔、圖像及影片，勝過現時市面的AI系統，在某些情况下更接近模仿人類推理。根據Google發布的一段影片，Gemini能指出一些物理作業的錯誤，並提供正確答案。也有業內人士懷疑，Google可能只是展示了精心挑選的最佳表現。

OpenAI於今年3月發布的GPT-4模型，被認為是市面上最強大的AI系統。摩根士丹利、Salesforce等都以這模型建構聊天機械人軟件。由GPT-4驅動的ChatGPT付費訂閱版，月費為20美元。《華爾街日報》引述Similarweb的數據稱，Bard每月有2.2億次訪問量，而ChatGPT的訪問量幾乎是Bard的8倍。雖然Alphabet（美：GOOG）今年迄今的股價上漲約46%，但仍落後於OpenAI最大股東微軟（美：MSFT）的54%升幅。

Gemini目前僅提供英語版本，其他語言稍後推出。Google亦將推出輕便版Gemini nano，可在安卓設備離線運行。

（綜合報道）

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