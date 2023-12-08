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葉創成：擬跟郭氏家族增持新地

【明報專訊】筆者在9月29日曾在本欄發表題為「買新地 如投香港前景信心一票」的文章，指由於留意到新地（0016）大股東郭氏家族9月12日開始多次申報增持，而且筆者亦相信買新地便是對香港前景投信心一票，因此在9月28日曾以80.55元買入新地作長線投資。事隔兩個多月後，雖然恒指至今跌近6%，惟新地昨日收報77.45元，加上期內每股派息3.7元，故筆者仍取得正回報，由於留意到郭氏家族在10月24日又開始新一輪增持行動，筆者亦擬跟隨增持新地，下文將會詳細交待原因。

郭氏家族開始新一輪增持行動

首先與讀者介紹郭氏家族過去1個多月增持新地的情况，根據港交所披露易的數據，郭氏家族於10月24日至本月1日曾多次增持新地，申報的平均買入價介乎76元至79.8808元，累積買入約320萬股，涉資2億多元，持股比例由27.74%增加至27.85%。在筆者看來，這是本港最富有之一的家族，作為大股東增持，以真金白銀、實際行動看好旗艦上市公司，值得重視。

YOHO WEST若續熱賣 利新地估值回升

至於新地近期的業務發展方面，亮點是旗下天水圍輕鐵天榮站上蓋新盤YOHO WEST，繼上周六首輪銷售350個單位近售罄套現近18億元後，由於向隅客眾多，明日（9日）擬進行次輪銷售開賣322伙，包括部分加價單位。

筆者相信，若YOHO WEST明日及稍後加推單位銷情繼續理想，可望收窄目前股價較每股帳面淨值低逾六成的重大折讓，由估值回升引領股價向好。

作為國際金融中心創科中心 香港長遠前景佳

另外，正如上文所說，買新地便是對香港前景投信心一票，而筆者本周與一名來自內地、目前在外資行任職的中國股票基金經理飯聚，亦加強了對香港前景的信心。他表示，香港目前是國際金融中心，將來亦定位發展為國際創新科技中心，鞏固及加強此兩大中心的功能，對國家屬十分重要，以一家大公司來比喻，即使香港只是一個小部門，也是非常賺錢及重要的一個部門，有難以被取代的獨特性。綜合上述分析，筆者擬於本月增持新地。

[葉創成 創富倉]