SPAC公司Vision Deal趣丸合併 趕及死線前完成 20名PIPE投資者認購

明報記者 陳偉燊

該集團同時引入20名PIPE投資者，當中包括浙商國際、東方資產管理、粵財控股香港國際及藍色光標國際等，認購Vision Deal約5762萬股至6102萬股，作價每股10元，總代價最低5.76億元，最多6.1億元。集資所得中有2.98億元，用於收購4名在天使輪至C輪的趣丸投資者手上約4.32%股權，餘額用於擴大用戶群，推動產品多樣化等。

Vision Deal指出，今次交易對趣丸的總股權價值估值為68.92億元。20名PIPE投資者中，有6名持有2144萬股者將受6個月禁售期限制。

阿里前高層衛哲有份持有

Vision Deal又指出，其擬以每股10元贖回10.01億股A類股，若然有半數A類股持有人交貨，其為滿足PIPE投資者持股最少7.5%，將額外增發PIPE投資者股份，屆時會由其中一名PIPE投資者台州通盛時富承購，作價最少4500萬元，最高7500萬元。若最終沒有A類持有人贖回股份交貨，趣丸為首核心關連人士及Vision Deal發起人衛哲等持股將分別為56%及1.41%；一旦贖回所有A類股，兩者持股則分別會增至73.81%及1.57%。趣丸主席宋克等會視乎股價表現及淨利潤等增長至不少於8億元人民幣時，可獲最少逾8743萬股及最多逾9778萬提成股。

趣丸撤原先上市申請

若連同向PIPE投資者發股計算，合併總股權價值為82.15億元。據最新財務數據顯示，趣丸在2022年度已扭虧，在2022年度及2023年度中期分別獲利5.09億元人民幣及1.81億元人民幣。其平均每月活躍用戶及付費用戶分別為1380萬名及100萬名。趣丸曾經於2021年10月中向聯交所交表申請上市，最終失效。及後於今年6月19日重新申請上市，但是因落實今次合併交易，因此會撤回原先的上市申請。