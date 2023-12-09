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美新職19.9萬勝預期 失業率降 勞動力轉強 明年3月減息概率跌

【明報專訊】隨着美國3大車廠的工潮結束，美國就業職位增長加快。美國11月非農就業職位增加19.9萬個，高於市場預期的18萬個，且顯著高於10月的15萬個增幅。失業率亦由10月的3.9%，降至3.7%，是7月以來最低水平。市場原預期11月失業率維持3.9%的接近兩年高位不變，與美國勞動力市場此前開始放緩的趨勢相反。勞動力市場轉強，預示美聯儲仍需在一段時間內將利率維持高位，意味金融市場對美聯儲的減息預期可能過於進取。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲明年3月開始減息的概率，由周四的六成以上，降至昨晚的五五波。全年減息1.25厘的概率，由周四的七成以上，降至昨晚的55%左右。FWDDBONDS首席經濟學家Christopher Rupkey指出，若勞動市場維持韌性，市場正談論的減息幅度只是童話。法巴的分析指出，整體數據將促使美聯儲保持耐性。

美匯指數昨晚漲至104。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率漲至4.7厘，而美國10年期國債孳息率升至4.2厘以上。穩健的就業數據，鞏固了市場人士對美國經濟軟着陸的預期，美股三大指數早段上漲。

美匯指數升見104 債息上揚

美國11月製造業的就業職位有所增加，反映工人已經復工。美國家庭11月的就業職位激增74.7萬個，超出新進入勞動市場的53.2萬人力，令失業率回落。

勞動參與率，即就業人口加上求職者，與美國工作年齡人口的比例，亦由10月的62.7%，升至62.8%。倘勞動力供應持續增長，將有助抑制薪酬通脹。

時薪按月升0.4% 4個月來最勁

美國11月私人企業的非農從業員平均時薪按月升0.4%，較10月高出0.2個百分點，並較市場預期高出0.1個百分點，升幅是4個月以來最高。不過按年計算，時薪升幅為4%，與10月下修後的升幅一致，是2021年6月以來最低。

海軍聯邦信用合作社（NFCU）企業經濟學家Robert Frick指出，11月數據顯示就業增長穩健、失業率降低、工資增長適中，一切都表明，美國明年的勞動市場將達到每月15萬個就業職位增長的自然平衡水平，而不會引致美聯儲加息。

昨晚公布的美國密歇根大學12月消費者一年期通脹預期初值，急跌至3.1%，是2021年3月以來低位，較11月的4.5%顯著回落。隨着通脹預期回落，美國密歇根大學12月消費者信心指數初值升至69.4，遠超市場預期的62，是8月以來最高水平。

（綜合報道）

[國際金融]