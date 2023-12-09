日本GDP縮2.9% 爆疫後最大跌幅

面對通脹持續高企，為日本GDP貢獻一半以上的個人消費，在第3季按季下滑0.2%，較初值的0.04%跌幅擴大。大和證券的分析指出，日本家庭的實際可支配收入可能繼續下滑，令消費在可見未來持續疲軟。日本10月經通脹調整的實際薪酬按年減少2.3%，連續第19個月下跌。實際薪酬被視為衡量消費者購買力的重要指標。

與此同時，海外經濟放緩影響日本出口，恐妨礙日本經濟復蘇。儘管近期經濟動力轉弱，日本央行行長植田和男周四向國會表示，由今年底到明年初，貨幣政策的處理將「更具挑戰性」，其言論刺激了市場對央行政策即將轉向的猜測。

日圓速升至141.6後回落

彭博社的調查顯示，愈來愈多觀察家認為，日本央行能持久實現2%的通脹目標。超過三分之二的受訪經濟學家認為，日本央行將在明年4月底前結束負利率政策；52名受訪者當中，一半認為負利率將在4月結束。在對上一次10月的調查，只有29%受訪經濟學家預計，日本央行將在明年4月採取行動。

市場預期日本央行可能提早退出負利率政策，令日圓迅速反彈，日圓兌每美元周四晚曾漲至141.6，創8月以來高位，至周五回落至144水平。

市場人士指出，很多美元投資者以每美元兌144日圓止蝕，在周四跌破這水平後，美元跌勢加劇。當高頻交易商以「算法交易」沽出美元，加上市場流動性稀薄，以及日圓的空倉回補，都令日圓周四瞬間拉升。不過，在美元拋售告一段落後，馬上出現回購，令日圓兌每美元短時間內由141回落至144。不過相較11月中，日圓兌每美元在151左右的低位，日圓呈升值的基調。

（綜合報道）

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